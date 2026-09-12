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Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14" (35cm) (06008B8303) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14" (35cm) (06008B8303)

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Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 1
Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 2
Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 3
Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 4
Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 5
Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 6
Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 7
Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
  • Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 1
  • Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 2
  • Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 3
  • Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 4
  • Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 5
  • Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 6
  • Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 7
  • Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (06008B8303) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690443
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электропила цепная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х26х22
Вес, кг.
5.4

Описание товара Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14" (35cm) (06008B8303)

Цепная электрическая пила Bosch universalchain 35 06008B8303 обладает легкой и эргономичной конструкцией для максимального удобства пользователя. Большой установленный сбоку масляный бак с привязанным колпачком упрощает заправку автоматической системы смазки цепи. Надежный защитный кожух с встроенной системой отдачи тормоза при активации обеспечивает полную остановку цепи для безопасности пользователя. Эта цепная пила проста в обращении и отличается маневренностью, что делает ее оптимальным инструментом для распиловки бревен, веток и деревьев малого и среднего размера. Эргономичный дизайн корпуса позволяет удобно очищать инструмент и перенаправляет летящую стружку, сокращает число засоров и время простоя для высокоэффективной работы.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14" (35cm) (06008B8303)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электропила цепная
Страна производитель
Китай
Описание
Цепная электрическая пила Bosch universalchain 35 06008B8303 обладает легкой и эргономичной конструкцией для максимального удобства пользователя. Большой установленный сбоку масляный бак с привязанным колпачком упрощает заправку автоматической системы смазки цепи. Надежный защитный кожух с встроенной системой отдачи тормоза при активации обеспечивает полную остановку цепи для безопасности пользователя. Эта цепная пила проста в обращении и отличается маневренностью, что делает ее оптимальным инструментом для распиловки бревен, веток и деревьев малого и среднего размера. Эргономичный дизайн корпуса позволяет удобно очищать инструмент и перенаправляет летящую стружку, сокращает число засоров и время простоя для высокоэффективной работы.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14" (35cm) (06008B8303) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 17270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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