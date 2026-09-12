Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14" (35cm) (06008B8303)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 35 1800Вт дл.шины:14" (35cm) (06008B8303)
Цепная электрическая пила Bosch universalchain 35 06008B8303 обладает легкой и эргономичной конструкцией для максимального удобства пользователя. Большой установленный сбоку масляный бак с привязанным колпачком упрощает заправку автоматической системы смазки цепи. Надежный защитный кожух с встроенной системой отдачи тормоза при активации обеспечивает полную остановку цепи для безопасности пользователя. Эта цепная пила проста в обращении и отличается маневренностью, что делает ее оптимальным инструментом для распиловки бревен, веток и деревьев малого и среднего размера. Эргономичный дизайн корпуса позволяет удобно очищать инструмент и перенаправляет летящую стружку, сокращает число засоров и время простоя для высокоэффективной работы.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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