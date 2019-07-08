Электропила Huter ELS-2400
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Электропила Huter ELS-2400
Электропила Huter ELS-2400 находит свое применение в проведении легких и средней тяжести работ, связанных с распиловкой дерева. Может использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. С ее помощью возможна заготовка дров, вырезка небольших деревьев и кустарников, проведение различных строительных и ремонтных работ. Продуманная конструкция и сбалансированность электропилы Huter ELS-2400 обеспечивают длительную безопасную работу инструмента.
Особенности:
- Процесс автоматической смазки цепи увеличивает срок эксплуатации инструмента;
- Моментальная остановка цепи обеспечивается легким нажатием на передний упор;
- Две рукоятки обеспечивают уверенный хват инструмента двумя руками;
- На задней рукоятке имеется крюк для закрепления электрошнура, не допускающий непреднамеренного отключения пилы от электросети при натяжении провода;
- Широкая горловина масляного бака облегчает его заполнение;
- Максимальная скорость вращения цепи достигает 840 оборотов в минуту;
- Количество звеньев цепи - 62;
- Натяжение цепи производится без инструментов, с помощью специального "барашка";
- Низкий уровень шума, составляющий 64 дБ.
Комплектация:
- Электропила Huter ELS-2400;
- Шина;
- Цепь;
- Масло для смазки;
- Чехол;
- Талон на гарантийный ремонт;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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Электропила Huter ELS-2400 находит свое применение в проведении легких и средней тяжести работ, связанных с распиловкой дерева. Может использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. С ее помощью возможна заготовка дров, вырезка небольших деревьев и кустарников, проведение различных строительных и ремонтных работ. Продуманная конструкция и сбалансированность электропилы Huter ELS-2400 обеспечивают длительную безопасную работу инструмента.
Особенности:
- Процесс автоматической смазки цепи увеличивает срок эксплуатации инструмента;
- Моментальная остановка цепи обеспечивается легким нажатием на передний упор;
- Две рукоятки обеспечивают уверенный хват инструмента двумя руками;
- На задней рукоятке имеется крюк для закрепления электрошнура, не допускающий непреднамеренного отключения пилы от электросети при натяжении провода;
- Широкая горловина масляного бака облегчает его заполнение;
- Максимальная скорость вращения цепи достигает 840 оборотов в минуту;
- Количество звеньев цепи - 62;
- Натяжение цепи производится без инструментов, с помощью специального "барашка";
- Низкий уровень шума, составляющий 64 дБ.
Комплектация:
- Электропила Huter ELS-2400;
- Шина;
- Цепь;
- Масло для смазки;
- Чехол;
- Талон на гарантийный ремонт;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Достоинства:
пилит хорошо но шнур коротковат
Отзывы о товаре Электропила Huter ELS-2400
Достоинства:
пилит хорошо но шнур коротковат