Электропила Huter ELS-2800
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Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306143
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х26х22
Вес, кг.
6
Описание товара Электропила Huter ELS-2800
Электропила Huter ELS 2800 относится к бытовой садовой технике, в комплект которой включена 45-сантиметровая шина и цепь для распила древесины. Аппарат очень прост в обращении и легок в обслуживании. Цепь смазывается автоматически, тем самым экономя расход масла. Присутствуют удобная задняя рукоятка с пусковым курком для комфортного применения пилы и надежного хвата. Большим плюсом устройства является отсутствие токсичных выхлопов, что делает возможным работать в помещении.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Электропила Huter ELS 2800 относится к бытовой садовой технике, в комплект которой включена 45-сантиметровая шина и цепь для распила древесины. Аппарат очень прост в обращении и легок в обслуживании. Цепь смазывается автоматически, тем самым экономя расход масла. Присутствуют удобная задняя рукоятка с пусковым курком для комфортного применения пилы и надежного хвата. Большим плюсом устройства является отсутствие токсичных выхлопов, что делает возможным работать в помещении.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, мощность хорошая. В секунды распиливает доски. Не тяжелая, удобно работать. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
просто какая-то бешеная тварь! я просто в полном восторге. для домашнего использования просто незаменимая вещь. меня смущает только ключевая замена/натяжка цепи (отвык с 180ms), но в любом случае это покупка 10 из 10
Достоинства:
Комментарий:
пилит хорошо,дальше посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Вроде, пилит. Вроде, даже хорошо пилит. У меня никогда раньше не было цепных пил. Теперь есть, и я чувствую себя лучше. Ну вы представляете, у вас цепная пила и она ПИЛИТ! Обалдеть.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее впечатление, мощная
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила для одноразовой работы
Достоинства:
Комментарий:
Супер пила, пилит спокойно бревна 30-40 см
Достоинства:
Комментарий:
Пока муж доволенвремя покажет
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел в целости. Аппарат работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, соответствует описанию! Пилит хорошо, посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
понравилась в работе, проще чем с бензопилой
Достоинства:
Комментарий:
нет запасных щеток на электродвигатель, а так неплохая пила за свою цену.
Достоинства:
Комментарий:
Пилит отлично родной цепью. Подача масла начинается не сразу при первом пуске. Пару минут на холостом ходе покрутил цепь. Потом масло поступает достаточно хорошо. В целом удобная и хватает мощности. Посмотрим как дальше себя поведет.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, брёвна пилит. коротковат шнур
Достоинства:
Комментарий:
испытания пилы покажет,я может придираюсь но кажется она слишком шумновата,на сухую включал ,какой-то запах электрический
Достоинства:
Комментарий:
это пока нормально.дерево буду осенью пилить. вот тогда будет ясно.
Достоинства:
Комментарий:
Пила норм, но без фанатизма.
Достоинства:
Комментарий:
впечатление о доставке очень хорошее, пришло быстро, упакована аккуратно, комплектация соответствует к описанию, сборка пилы простая при эксплуатации в работе показала себя на отлично! Спасибо продавцу! Рекомендую!
Электропила Huter ELS-2800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электропила Huter ELS-2800
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, мощность хорошая. В секунды распиливает доски. Не тяжелая, удобно работать. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
просто какая-то бешеная тварь! я просто в полном восторге. для домашнего использования просто незаменимая вещь. меня смущает только ключевая замена/натяжка цепи (отвык с 180ms), но в любом случае это покупка 10 из 10
Достоинства:
Комментарий:
пилит хорошо,дальше посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Вроде, пилит. Вроде, даже хорошо пилит. У меня никогда раньше не было цепных пил. Теперь есть, и я чувствую себя лучше. Ну вы представляете, у вас цепная пила и она ПИЛИТ! Обалдеть.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее впечатление, мощная
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила для одноразовой работы
Достоинства:
Комментарий:
Супер пила, пилит спокойно бревна 30-40 см
Достоинства:
Комментарий:
Пока муж доволенвремя покажет
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел в целости. Аппарат работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, соответствует описанию! Пилит хорошо, посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
понравилась в работе, проще чем с бензопилой
Достоинства:
Комментарий:
нет запасных щеток на электродвигатель, а так неплохая пила за свою цену.
Достоинства:
Комментарий:
Пилит отлично родной цепью. Подача масла начинается не сразу при первом пуске. Пару минут на холостом ходе покрутил цепь. Потом масло поступает достаточно хорошо. В целом удобная и хватает мощности. Посмотрим как дальше себя поведет.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, брёвна пилит. коротковат шнур
Достоинства:
Комментарий:
испытания пилы покажет,я может придираюсь но кажется она слишком шумновата,на сухую включал ,какой-то запах электрический
Достоинства:
Комментарий:
это пока нормально.дерево буду осенью пилить. вот тогда будет ясно.
Достоинства:
Комментарий:
Пила норм, но без фанатизма.
Достоинства:
Комментарий:
впечатление о доставке очень хорошее, пришло быстро, упакована аккуратно, комплектация соответствует к описанию, сборка пилы простая при эксплуатации в работе показала себя на отлично! Спасибо продавцу! Рекомендую!