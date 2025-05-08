Пила цепная Makita UC3041A
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Характеристики
Описание товара Пила цепная Makita UC3041A
Пила цепная электрическая MAKITA UC 3041 A имеет укороченную шину при сохранении высокой производительности. Облегченная модель, оснащена модернизированной системой подачи смазки – вязкость масла не зависит от окружающей температуры, поэтому пила может эффективно использоваться в любое время года. Щеточный двигатель оснащен электрическим тормозом, инерционный тормоз защищает от рикошета при отскоке пилы, гарантируя безопасность. Механизм запуска куркового типа повышает удобство работы. Пила рассчитана на длительное применение, может широко использоваться для подрезки сучьев, заготовки дров и работы с пиломатериалами.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, напольные, Длина (с шиной), Вес, кг
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила, пилит дерево как нож масло. Собрал за 10 мин. Официальная инструкция на русском языке. Работать легко и приятно.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, доволен
Отзывы о товаре Пила цепная Makita UC3041A
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила, пилит дерево как нож масло. Собрал за 10 мин. Официальная инструкция на русском языке. Работать легко и приятно.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, доволен