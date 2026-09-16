Top.Mail.Ru
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 1
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 2
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 3
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 4
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 5
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 6
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 7
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 8
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 9
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 10
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 11
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 12
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 13
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 14
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 15
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 16
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 17
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
25
Длина шины, дюйм
16
Количество звеньев
56
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 1
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 2
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 3
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 4
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 5
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 6
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 7
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 8
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 9
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 10
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 11
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 12
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 13
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 14
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 15
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 16
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 17
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 130 руб. 
Начислим 291 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730062
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42)
18 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила; Цепь пильная; Шина; Кожух шины; Аккумулятор 2; Зарядное устройство; Руководство по эксплуатации
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
220
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
25
Объем масляного бака
180
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Количество звеньев
56
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
84х24х25.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х26х26
Вес, кг.
7.25

Описание товара Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42)

Пила цепная электрическая Makita UC4041A предназначена для распиловки древесных материалов при использовании ее на стройке или для срезки сучьев на приусадебном участке. Пила оснащена мощным двигателем мощностью 1 800 Вт. Максимальная скорость цепи составляет 14,5 м/с. Металлический зубчатый упор позволяет делать ровные срезы, регулируемый масляный насос оптимизировать подачу масла на шину от времени года, типа древесины или перекрыть, если пила не используется. Безынструментальная регулировка цепи всегда позволит быстро подтянуть провисшую цепь или заменить режущую гарнитуру. Мерное окошко на корпусе позволит контролировать уровень масла для цепи. Высокая производительность, компактность и малый вес (4,7 кг) делают инструмент незаменимым помощником на дачном участке.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила; Цепь пильная; Шина; Кожух шины; Аккумулятор 2; Зарядное устройство; Руководство по эксплуатации
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
220
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
25
Объем масляного бака
180
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Развернуть
Количество звеньев
56
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
84х24х25.1
Страна производитель
Китай
Описание
Пила цепная электрическая Makita UC4041A предназначена для распиловки древесных материалов при использовании ее на стройке или для срезки сучьев на приусадебном участке. Пила оснащена мощным двигателем мощностью 1 800 Вт. Максимальная скорость цепи составляет 14,5 м/с. Металлический зубчатый упор позволяет делать ровные срезы, регулируемый масляный насос оптимизировать подачу масла на шину от времени года, типа древесины или перекрыть, если пила не используется. Безынструментальная регулировка цепи всегда позволит быстро подтянуть провисшую цепь или заменить режущую гарнитуру. Мерное окошко на корпусе позволит контролировать уровень масла для цепи. Высокая производительность, компактность и малый вес (4,7 кг) делают инструмент незаменимым помощником на дачном участке.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной), Вес, кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ПЦБ-4040-42) - стоимость товара 18130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...