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Электропила цепная TEH LPS508-1B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электропила цепная TEH LPS508-1B

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Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 1
Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 2
Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 3
Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 4
Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 5
Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 6
Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 7
Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 8
Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 9
Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 10
Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 11
Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 12
Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Длина шины, дюйм
8
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
45
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
  • Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 1
  • Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 2
  • Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 3
  • Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 4
  • Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 5
  • Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 6
  • Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 7
  • Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 8
  • Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 9
  • Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 10
  • Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 11
  • Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 12
  • Электропила цепная TEH LPS508-1B - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743126
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Характеристики

Бренд
TEH
Комплектация
Аккумуляторная цепная мини-пила; Аккумуляторная батарея 4 Ач; Зарядное устройство; Пильная шина; Защитный кожух шины; Цепь - 2 шт.; Руководство по эксплуатации; Пластиковый кейс.
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Ширина паза
1.1
Объем масляного бака
30
Длина шины, дюйм
8
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
45
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х11
Вес, кг.
3.82

Описание товара Электропила цепная TEH LPS508-1B

Аккумуляторная цепная мини-пила TEH LPS508-1B предназначена для бытового использования и проведения работы в саду при уходе за растущими деревьями и работ в кроне дерева, распила и обрезания веток деревьев, проведения работ по подготовке деревянных заготовок в соответствии с допустимой длиной резания.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Электропила цепная TEH LPS508-1B




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Характеристики
Бренд
TEH
Комплектация
Аккумуляторная цепная мини-пила; Аккумуляторная батарея 4 Ач; Зарядное устройство; Пильная шина; Защитный кожух шины; Цепь - 2 шт.; Руководство по эксплуатации; Пластиковый кейс.
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Ширина паза
1.1
Объем масляного бака
30
Длина шины, дюйм
8
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
45
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная цепная мини-пила TEH LPS508-1B предназначена для бытового использования и проведения работы в саду при уходе за растущими деревьями и работ в кроне дерева, распила и обрезания веток деревьев, проведения работ по подготовке деревянных заготовок в соответствии с допустимой длиной резания.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
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Доставка
Отзывы


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