Электропила цепная TEH LPS508-1B
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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Длина шины, дюйм
8
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
45
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743126
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Аккумуляторная цепная мини-пила; Аккумуляторная батарея 4 Ач; Зарядное устройство; Пильная шина; Защитный кожух шины; Цепь - 2 шт.; Руководство по эксплуатации; Пластиковый кейс.
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Ширина паза
1.1
Объем масляного бака
30
Длина шины, дюйм
8
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
45
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х11
Вес, кг.
3.82
Описание товара Электропила цепная TEH LPS508-1B
Аккумуляторная цепная мини-пила TEH LPS508-1B предназначена для бытового использования и проведения работы в саду при уходе за растущими деревьями и работ в кроне дерева, распила и обрезания веток деревьев, проведения работ по подготовке деревянных заготовок в соответствии с допустимой длиной резания.
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Бренд
Комплектация
Аккумуляторная цепная мини-пила; Аккумуляторная батарея 4 Ач; Зарядное устройство; Пильная шина; Защитный кожух шины; Цепь - 2 шт.; Руководство по эксплуатации; Пластиковый кейс.
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Ширина паза
1.1
Объем масляного бака
30
Длина шины, дюйм
8
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
45
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная цепная мини-пила TEH LPS508-1B предназначена для бытового использования и проведения работы в саду при уходе за растущими деревьями и работ в кроне дерева, распила и обрезания веток деревьев, проведения работ по подготовке деревянных заготовок в соответствии с допустимой длиной резания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
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