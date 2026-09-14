Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12" (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ
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Характеристики
Описание товара Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12" (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ
Электропила Makita — это компактный и мощный инструмент, идеально подходящий как для профессионального, так и для домашнего использования. С весом всего 4,1 кг, она обеспечивает комфорт и легкость в работе даже при длительных операциях. Длина шины составляет 30 см, что позволяет эффективно справляться с различными задачами по распилу. Одной из ключевых особенностей данной модели является плавный пуск, который обеспечивает безопасное и комфортное начало работы, а встроенный тормоз цепи повышает уровень безопасности, мгновенно останавливая цепь в случае необходимости. Электропила оснащена современным литий-ионным аккумулятором емкостью 3 А·ч и напряжением 36 В, что гарантирует долгую и продуктивную работу без необходимости частой подзарядки. Поперечное расположение двигателя обеспечивает оптимальный баланс и удобство в использовании. Бесщеточный тип двигателя способствует снижению износа и тишине в работе, а также продлевает срок службы инструмента. Ширина паза составляет 1,1 мм, шаг цепи — 3/8 дюйма, а количество звеньев — 46, что обеспечивает точность и эффективность при распиловке. Объем масляного бака составляет 80 мл, что достаточно для продолжительной работы без частых дозаправок. Высокая скорость вращения цепи — 498 м/с — позволяет быстро и эффективно выполнять резы любой сложности. Электропила Makita представляет собой сочетание инновационных технологий и высокого качества, что делает ее надежным помощником в любой ситуации.
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