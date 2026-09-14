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Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12" (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12" (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ

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Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 1
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 2
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 3
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 4
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 5
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 6
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 7
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 8
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 9
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 10
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 11
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 12
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 13
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 14
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
498
Длина шины, дюйм
12
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
46
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
3
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 1
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 2
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 3
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 4
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 5
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 6
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 7
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 8
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 9
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 10
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 11
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 12
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 13
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 14
  • Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12&quot; (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732577
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
36
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
498
Объем масляного бака
80
Длина шины, дюйм
12
Длина шины, см
30
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
46
Тормоз цепи
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
3
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
600х234х198 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х29х25
Вес, кг.
10

Описание товара Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12" (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ

Электропила Makita — это компактный и мощный инструмент, идеально подходящий как для профессионального, так и для домашнего использования. С весом всего 4,1 кг, она обеспечивает комфорт и легкость в работе даже при длительных операциях. Длина шины составляет 30 см, что позволяет эффективно справляться с различными задачами по распилу. Одной из ключевых особенностей данной модели является плавный пуск, который обеспечивает безопасное и комфортное начало работы, а встроенный тормоз цепи повышает уровень безопасности, мгновенно останавливая цепь в случае необходимости. Электропила оснащена современным литий-ионным аккумулятором емкостью 3 А·ч и напряжением 36 В, что гарантирует долгую и продуктивную работу без необходимости частой подзарядки. Поперечное расположение двигателя обеспечивает оптимальный баланс и удобство в использовании. Бесщеточный тип двигателя способствует снижению износа и тишине в работе, а также продлевает срок службы инструмента. Ширина паза составляет 1,1 мм, шаг цепи — 3/8 дюйма, а количество звеньев — 46, что обеспечивает точность и эффективность при распиловке. Объем масляного бака составляет 80 мл, что достаточно для продолжительной работы без частых дозаправок. Высокая скорость вращения цепи — 498 м/с — позволяет быстро и эффективно выполнять резы любой сложности. Электропила Makita представляет собой сочетание инновационных технологий и высокого качества, что делает ее надежным помощником в любой ситуации.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная Makita DUC302RF2 шина12" (30cm), 2 аккум. 3Ач ЗУ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
36
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
498
Объем масляного бака
80
Длина шины, дюйм
12
Длина шины, см
30
Шаг цепи, дюйм
3/8
Развернуть
Количество звеньев
46
Тормоз цепи
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
3
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
600х234х198 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электропила Makita — это компактный и мощный инструмент, идеально подходящий как для профессионального, так и для домашнего использования. С весом всего 4,1 кг, она обеспечивает комфорт и легкость в работе даже при длительных операциях. Длина шины составляет 30 см, что позволяет эффективно справляться с различными задачами по распилу. Одной из ключевых особенностей данной модели является плавный пуск, который обеспечивает безопасное и комфортное начало работы, а встроенный тормоз цепи повышает уровень безопасности, мгновенно останавливая цепь в случае необходимости. Электропила оснащена современным литий-ионным аккумулятором емкостью 3 А·ч и напряжением 36 В, что гарантирует долгую и продуктивную работу без необходимости частой подзарядки. Поперечное расположение двигателя обеспечивает оптимальный баланс и удобство в использовании. Бесщеточный тип двигателя способствует снижению износа и тишине в работе, а также продлевает срок службы инструмента. Ширина паза составляет 1,1 мм, шаг цепи — 3/8 дюйма, а количество звеньев — 46, что обеспечивает точность и эффективность при распиловке. Объем масляного бака составляет 80 мл, что достаточно для продолжительной работы без частых дозаправок. Высокая скорость вращения цепи — 498 м/с — позволяет быстро и эффективно выполнять резы любой сложности. Электропила Makita представляет собой сочетание инновационных технологий и высокого качества, что делает ее надежным помощником в любой ситуации.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
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Отзывы


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