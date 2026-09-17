Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм
Аккумуляторная цепная пила Denzel RCS400-36 58610 с Li-ion аккумуляторами напряжением 36 В и шиной длиной 400 мм предназначена для валки деревьев, распила древесины, заготовки дров и прочих хозяйственных работ. Ультрасовременный бесщеточный двигатель обеспечивает вращение цепи со скоростью 19 м/c. Он превосходит щеточные аналоги по мощности, надежности и неприхотливости в обслуживании.,Пила функционирует от двух аккумуляторов увеличенной емкости 4 А*ч Li-ion 18 В с интеллектуальной системой распознавания нагрузки, которые позволяют эффективно работать без подзарядки долгое время. Модель поставляется с прочной и легкой шиной OREGON длиной 40 см и цепью с шагом 3/8 дюйма. Инструмент полностью укомплектован и готов к работе сразу после приобретения.
Преимущества
- Экологичность — пила не производит вредных выхлопов, может использоваться в закрытых помещениях.
- Универсальность — аккумуляторы 4Ач Li-ion совместимы с любым инструментом 18V Denzel battery system серии IB.
- Продольное расположение двигателя — инструмент хорошо сбалансирован, при работе его не ведет в стороны, что позволяет выполнять более ровные и чистые надпилы, а также работать в ограниченном пространстве.
- Безопасность — передний щиток защищает мастера от контакта с пильной фурнитурой, а инерционный тормоз цепи мгновенно срабатывает в экстренных ситуациях.
- Защита от перегрева и перегрузок — превышение допустимой силы тока или температуры распознается автоматически и пила отключается во избежание поломки двигателя.
- Быстрая подготовка к работе — бесключевое натяжение цепи значительно экономит время мастера.
- Автоматическое смазывание цепи — подача масла осуществляется в зависимости от нагрузки, что предотвращает перегрев двигателя и преждевременный износ фурнитуры.
- Комфортная работа — в сравнении с бензиновыми пилами, аккумуляторная модель не создает сильных вибраций и имеет достаточно низкий уровень шума.
- Защита от внезапного
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Аккумуляторная цепная пила Denzel RCS400-36 58610 с Li-ion аккумуляторами напряжением 36 В и шиной длиной 400 мм предназначена для валки деревьев, распила древесины, заготовки дров и прочих хозяйственных работ. Ультрасовременный бесщеточный двигатель обеспечивает вращение цепи со скоростью 19 м/c. Он превосходит щеточные аналоги по мощности, надежности и неприхотливости в обслуживании.,Пила функционирует от двух аккумуляторов увеличенной емкости 4 А*ч Li-ion 18 В с интеллектуальной системой распознавания нагрузки, которые позволяют эффективно работать без подзарядки долгое время. Модель поставляется с прочной и легкой шиной OREGON длиной 40 см и цепью с шагом 3/8 дюйма. Инструмент полностью укомплектован и готов к работе сразу после приобретения.
Преимущества
- Экологичность — пила не производит вредных выхлопов, может использоваться в закрытых помещениях.
- Универсальность — аккумуляторы 4Ач Li-ion совместимы с любым инструментом 18V Denzel battery system серии IB.
- Продольное расположение двигателя — инструмент хорошо сбалансирован, при работе его не ведет в стороны, что позволяет выполнять более ровные и чистые надпилы, а также работать в ограниченном пространстве.
- Безопасность — передний щиток защищает мастера от контакта с пильной фурнитурой, а инерционный тормоз цепи мгновенно срабатывает в экстренных ситуациях.
- Защита от перегрева и перегрузок — превышение допустимой силы тока или температуры распознается автоматически и пила отключается во избежание поломки двигателя.
- Быстрая подготовка к работе — бесключевое натяжение цепи значительно экономит время мастера.
- Автоматическое смазывание цепи — подача масла осуществляется в зависимости от нагрузки, что предотвращает перегрев двигателя и преждевременный износ фурнитуры.
- Комфортная работа — в сравнении с бензиновыми пилами, аккумуляторная модель не создает сильных вибраций и имеет достаточно низкий уровень шума.
- Защита от внезапного
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Отзывы о товаре Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58610, RCS400-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, шина 400 мм