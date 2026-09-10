Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
20
Длина шины, дюйм
14
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
52
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
25 270 руб.
25 675
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 343828
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- Аккумуляторная цепная пила; - защитный чехол для цепи; - цепь; - шина; - картонная коробка; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон; *аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
36
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
20
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
52
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
87.7
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
5
Габариты без упаковки
545х234х198 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х23х20
Вес, кг.
4.82
Описание товара Пила цепная аккумуляторная Makita DUC353Z
Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z - забудьте о приготовлении топливной смеси и сервисе. Просто установите аккумуляторы и приступайте к работе. Данная модель оснащена мощным бесщеточным двигателем, который выдает максимальную мощность 1 100 Вт. Максимальная скорость цепи составляет 20 м/с. Безынструментальная крышка сцепления позволит быстро подтянуть провисшую цепь или заменить режущую гарнитуру. Металлический упор позволит сделать ровный срез, а металлический цепеуловитель защитит Вас, если цепочка порвется. Инерционный тормоз остановит цепь за доли секунды. Цепная пила работает на аккумуляторной платформе LXT. Данный тип аккумулятора подходит более чем для 300 инструментов Makita из линейки LXT, а это значит, что его можно использовать не только с садовым инструментом, но и с шуруповертами и перфораторами Makita.
- Аккумуляторная цепная пила; - защитный чехол для цепи; - цепь; - шина; - картонная коробка; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон; *аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
36
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
20
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Шаг цепи, дюйм
3/8
Развернуть
Количество звеньев
52
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
87.7
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
5
Габариты без упаковки
545х234х198 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z - забудьте о приготовлении топливной смеси и сервисе. Просто установите аккумуляторы и приступайте к работе. Данная модель оснащена мощным бесщеточным двигателем, который выдает максимальную мощность 1 100 Вт. Максимальная скорость цепи составляет 20 м/с. Безынструментальная крышка сцепления позволит быстро подтянуть провисшую цепь или заменить режущую гарнитуру. Металлический упор позволит сделать ровный срез, а металлический цепеуловитель защитит Вас, если цепочка порвется. Инерционный тормоз остановит цепь за доли секунды. Цепная пила работает на аккумуляторной платформе LXT. Данный тип аккумулятора подходит более чем для 300 инструментов Makita из линейки LXT, а это значит, что его можно использовать не только с садовым инструментом, но и с шуруповертами и перфораторами Makita.
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC353Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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