Пила цепная аккумуляторная Makita DUC101SF 320Вт шины:4"(10cm), 1 аккум. 3Ач ЗУ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
320
Скорость вращения цепи, м/с
8
Длина шины, дюйм
4
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
26
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732576
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Характеристики
Бренд
Комплектация
шина, цепь, защитный чехол, зарядное устройство, инструкция, емкость для масла
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
320
Напряжение, В
18
Скорость вращения цепи, м/с
8
Объем масляного бака
55
Длина шины, дюйм
4
Длина шины, см
10
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
26
Уровень шума
87
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
3
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х21х20
Вес, кг.
4
Описание товара Пила цепная аккумуляторная Makita DUC101SF 320Вт шины:4"(10cm), 1 аккум. 3Ач ЗУ
Аккумуляторная цепная мини-пила Makita DUC101SF – практичное по стоимости и по параметрам подходящее многим пользователям устройство. Применяется оно преимущественно для обрезки веток с различных деревьев. Данный агрегат может быть крайне полезен людям, которые периодически работают в садах, на дачах, во дворах загородных домов. Длина шины 10 см. Функционирует она от батарей различной емкости и напряжением 18V.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Комплектация
шина, цепь, защитный чехол, зарядное устройство, инструкция, емкость для масла
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
320
Напряжение, В
18
Скорость вращения цепи, м/с
8
Объем масляного бака
55
Длина шины, дюйм
4
Длина шины, см
10
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
26
Развернуть
Уровень шума
87
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
3
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная цепная мини-пила Makita DUC101SF – практичное по стоимости и по параметрам подходящее многим пользователям устройство. Применяется оно преимущественно для обрезки веток с различных деревьев. Данный агрегат может быть крайне полезен людям, которые периодически работают в садах, на дачах, во дворах загородных домов. Длина шины 10 см. Функционирует она от батарей различной емкости и напряжением 18V.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC101SF 320Вт шины:4"(10cm), 1 аккум. 3Ач ЗУ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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