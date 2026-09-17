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Электропила цепная Sturm! CSC1804 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электропила цепная Sturm! CSC1804

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Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 1
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 2
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 3
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 4
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 5
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 6
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 7
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 8
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 9
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 10
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 11
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 12
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 13
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 14
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 15
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 16
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 17
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 18
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 19
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 20
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 21
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 22
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 23
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 24
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 25
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 26
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 27
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 28
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 29
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Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 31
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 32
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 33
Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Расположение двигателя
продольное
Длина шины, дюйм
6
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
37
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 1
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 2
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 3
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 4
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 5
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 6
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 7
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 8
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 9
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 10
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 11
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 12
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 13
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 14
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 15
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 16
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 17
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 18
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 19
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 20
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 21
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 22
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 23
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 24
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 25
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 26
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 27
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 28
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 29
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 30
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 31
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 32
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 33
  • Электропила цепная Sturm! CSC1804 - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743121
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Комплектация
Пила цепная, пильная шина, пластиковый защитный кожух шины, пильная цепь, аккумуляторная батарея (2 шт), бутылка для масла, зарядное устройство, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности
Тип двигателя
щеточный
Напряжение, В
16
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.09
Длина шины, дюйм
6
Длина шины, см
15.2
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
37
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
334x71х56 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х8
Вес, кг.
2.86

Описание товара Электропила цепная Sturm! CSC1804

Аккумуляторная цепная пила Sturm! CSC1804 прекрасно справится собрезкой веток деревьев ипростыми столярными работами. Главная особенность цепной пилы является наличие безмасляной пильной гарнитуры. Это гарантирует немало преимуществ: пила не нуждается в заправке маслом и, как следствие, в постоянном контроле его уровня, исключается необходимость регулярной прочистки маслоподающего канала от опилок, инструмент не оставляет масляные пятна при транспортировке или хранении. Высокая производительность реза обеспечивается 1/4 ? пильной цепью. Эргономичная рукоять спротивоскользящей прорезиненной поверхностью гарантирует надежный хват для комфортной работы спилой. Индикатор заряда аккумулятора— для лучшего контроля работы синструментом. Откидной защитный кожух делает работу спилой безопасной. При необходимости задействовать всю длину шины, кожух откидывается под углом90°.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Электропила цепная Sturm! CSC1804




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Комплектация
Пила цепная, пильная шина, пластиковый защитный кожух шины, пильная цепь, аккумуляторная батарея (2 шт), бутылка для масла, зарядное устройство, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности
Тип двигателя
щеточный
Напряжение, В
16
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.09
Длина шины, дюйм
6
Длина шины, см
15.2
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
37
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
334x71х56 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная цепная пила Sturm! CSC1804 прекрасно справится собрезкой веток деревьев ипростыми столярными работами. Главная особенность цепной пилы является наличие безмасляной пильной гарнитуры. Это гарантирует немало преимуществ: пила не нуждается в заправке маслом и, как следствие, в постоянном контроле его уровня, исключается необходимость регулярной прочистки маслоподающего канала от опилок, инструмент не оставляет масляные пятна при транспортировке или хранении. Высокая производительность реза обеспечивается 1/4 ? пильной цепью. Эргономичная рукоять спротивоскользящей прорезиненной поверхностью гарантирует надежный хват для комфортной работы спилой. Индикатор заряда аккумулятора— для лучшего контроля работы синструментом. Откидной защитный кожух делает работу спилой безопасной. При необходимости задействовать всю длину шины, кожух откидывается под углом90°.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
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