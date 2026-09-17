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Электропила цепная TEH LPS612 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электропила цепная TEH LPS612

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Электропила цепная TEH LPS612 - фото 1
Электропила цепная TEH LPS612 - фото 2
Электропила цепная TEH LPS612 - фото 3
Электропила цепная TEH LPS612 - фото 4
Электропила цепная TEH LPS612 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Скорость вращения цепи, м/с
12
Длина шины, дюйм
12
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
62
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Электропила цепная TEH LPS612 - фото 1
  • Электропила цепная TEH LPS612 - фото 2
  • Электропила цепная TEH LPS612 - фото 3
  • Электропила цепная TEH LPS612 - фото 4
  • Электропила цепная TEH LPS612 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743127
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Характеристики

Бренд
TEH
Комплектация
Аккумуляторная цепная пила; Дополнительная рукоятка; Направляющая шина; Защитный кожух шины; Цепь; Отвертка PH2; Набор крепежа; Емкость для масла;
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
12
Объем масляного бака
100
Длина шины, дюйм
12
Длина шины, см
30
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
62
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х24х16
Вес, кг.
2.35

Описание товара Электропила цепная TEH LPS612

Аккумуляторная цепная пила TEH LPS612 предназначена для использования и проведения работы в саду при уходе за растущими деревьями и работ в кроне дерева, распила и обрезания веток деревьев, проведения работ по подготовке деревянных заготовок в соответствии с допустимой длиной резания.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Электропила цепная TEH LPS612




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Характеристики
Бренд
TEH
Комплектация
Аккумуляторная цепная пила; Дополнительная рукоятка; Направляющая шина; Защитный кожух шины; Цепь; Отвертка PH2; Набор крепежа; Емкость для масла;
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
12
Объем масляного бака
100
Длина шины, дюйм
12
Длина шины, см
30
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
62
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная цепная пила TEH LPS612 предназначена для использования и проведения работы в саду при уходе за растущими деревьями и работ в кроне дерева, распила и обрезания веток деревьев, проведения работ по подготовке деревянных заготовок в соответствии с допустимой длиной резания.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
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