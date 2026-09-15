Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электропила сабельная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
12
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
В наличии
Код товара: 640589
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4 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электропила сабельная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
12
Напряжение, В
12
Плавный пуск
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
75х380х155 мм
Размеры в упаковке, см
34х23х8
Вес, кг.
1.5
Описание товара Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21)
Сабельная пила ЗУБР СПЛ-125-21 применяется для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при установке соответствующего полотна). Бесключевой патрон помогает быстро и просто заменить полотно. Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность. Регулируемая частота ходов позволяет подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Литий-ионная технология нового поколения способствует увеличению производительности на 35%, защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.
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Теги товара: до 3 кг
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Бренд
Тип товара
Электропила сабельная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
12
Напряжение, В
12
Плавный пуск
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
75х380х155 мм
Сабельная пила ЗУБР СПЛ-125-21 применяется для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при установке соответствующего полотна). Бесключевой патрон помогает быстро и просто заменить полотно. Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность. Регулируемая частота ходов позволяет подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Литий-ионная технология нового поколения способствует увеличению производительности на 35%, защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)
Теги товара: до 3 кг
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Теги товара: до 3 кг
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-21) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4240 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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