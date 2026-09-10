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Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614

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Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 1
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 2
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 3
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 4
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 5
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 6
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 7
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 8
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 9
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 10
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 11
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 12
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 13
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 14
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 15
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 16
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 17
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 18
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1500
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
12.6
Длина шины, дюйм
14
Количество звеньев
52
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 1
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 2
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 3
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 4
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 5
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 6
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 7
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 8
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 9
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 10
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 11
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 12
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 13
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 14
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 15
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 16
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 17
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 18
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
4 460 руб.  6 238 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 343826
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
пила в сборе, защитный кожух, пильная шина, пильная цепь, универсальный ключ, комплект контактных щеток, инструкция по эксплуатации, коробка.
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1500
Напряжение, В
220
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
12.6
Объем масляного бака
130
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
30
Количество звеньев
52
Тормоз цепи
нет
Габариты без упаковки
220х215х440 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х22х22
Вес, кг.
4.07

Описание товара Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614

Цепная электрическая пила PATRIOT ESP 1614 220301614 предназначена для бытового применения. Подходит для всех видов работ на даче и приусадебных участках. Оснащена защитной насадкой от обратного удара для безопасности оператора. Тормоз цепи выполнен в качестве защитного щитка. Пила абсолютно экологична и не выделяет вредных газов, что дает возможность работать с ней в закрытом помещении.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
пила в сборе, защитный кожух, пильная шина, пильная цепь, универсальный ключ, комплект контактных щеток, инструкция по эксплуатации, коробка.
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1500
Напряжение, В
220
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
12.6
Объем масляного бака
130
Длина шины, дюйм
14
Развернуть
Длина шины, см
30
Количество звеньев
52
Тормоз цепи
нет
Габариты без упаковки
220х215х440 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Цепная электрическая пила PATRIOT ESP 1614 220301614 предназначена для бытового применения. Подходит для всех видов работ на даче и приусадебных участках. Оснащена защитной насадкой от обратного удара для безопасности оператора. Тормоз цепи выполнен в качестве защитного щитка. Пила абсолютно экологична и не выделяет вредных газов, что дает возможность работать с ней в закрытом помещении.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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Отзывы


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