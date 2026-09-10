Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1500
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
12.6
Длина шины, дюйм
14
Количество звеньев
52
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%4 460 руб. 6 238 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 343826
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
пила в сборе, защитный кожух, пильная шина, пильная цепь, универсальный ключ, комплект контактных щеток, инструкция по эксплуатации, коробка.
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1500
Напряжение, В
220
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
12.6
Объем масляного бака
130
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
30
Количество звеньев
52
Тормоз цепи
нет
Габариты без упаковки
220х215х440 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х22х22
Вес, кг.
4.07
Описание товара Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614
Цепная электрическая пила PATRIOT ESP 1614 220301614 предназначена для бытового применения. Подходит для всех видов работ на даче и приусадебных участках. Оснащена защитной насадкой от обратного удара для безопасности оператора. Тормоз цепи выполнен в качестве защитного щитка. Пила абсолютно экологична и не выделяет вредных газов, что дает возможность работать с ней в закрытом помещении.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 240 руб.1060 руб. в СплитПила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 1 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-...
-
В наличииЦена 5 150 руб.1288 руб. в СплитМини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020, 20 В, шина 200 мм...
-
В наличииЦена 5 270 руб. 6 863 руб.1318 руб. в СплитЭлектропила Champion 118-14
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитПила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040)
-
В наличииЦена 5 600 руб.1400 руб. в СплитЭлектропила цепная Sturm! CSC1804
-
В наличииЦена 6 120 руб.1530 руб. в СплитПила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440)
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитПила цепная электрическая ЗУБР 1800 Вт, 35 см шина (ПЦ-1835)
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитЭлектропила цепная TEH LPS612
-
В наличииЦена 6 870 руб.1718 руб. в СплитПила цепная электрическая STEHER 2600 Вт, 40 см шина, (ES-2640)
-
В наличииЦена 7 140 руб.1785 руб. в СплитПила цепная электрическая ЗУБР 2000 Вт, 40 см шина (ПЦ-2040)
-
В наличииЦена 7 170 руб.1793 руб. в СплитМини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, 1 АКБ LM...
-
В наличииЦена 7 170 руб.1793 руб. в СплитПила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, без АКБ (LMS)...
Бренд
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
пила в сборе, защитный кожух, пильная шина, пильная цепь, универсальный ключ, комплект контактных щеток, инструкция по эксплуатации, коробка.
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1500
Напряжение, В
220
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
12.6
Объем масляного бака
130
Длина шины, дюйм
14
Развернуть
Длина шины, см
30
Количество звеньев
52
Тормоз цепи
нет
Габариты без упаковки
220х215х440 мм
Страна производитель
Китай
Цепная электрическая пила PATRIOT ESP 1614 220301614 предназначена для бытового применения. Подходит для всех видов работ на даче и приусадебных участках. Оснащена защитной насадкой от обратного удара для безопасности оператора. Тормоз цепи выполнен в качестве защитного щитка. Пила абсолютно экологична и не выделяет вредных газов, что дает возможность работать с ней в закрытом помещении.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила цепная электрическая Patriot ESP 1614 220301614