Пила цепная аккумуляторная Makita DUC353RF2 1100Вт шина:14" (35cm), 2 аккум. 6Ач ЗУ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
1100
Расположение двигателя
продольное
Скорость вращения цепи, м/с
20
Длина шины, дюйм
14
Шаг цепи, дюйм
3/8
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732578
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Цепная пила; Шина 35см; Пильная цепь; Чехол на шину; Зарядное устройство; Аккумулятор 18В 3Ач - 2шт; Инструкция; Упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
1100
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
20
Объем масляного бака
200
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Шаг цепи, дюйм
3/8
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
6
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х27х27
Вес, кг.
11.2
Описание товара Пила цепная аккумуляторная Makita DUC353RF2 1100Вт шина:14" (35cm), 2 аккум. 6Ач ЗУ
Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353RF2 используется на лесозаготовке для спила ветвей и мелких сучьев. Также может применяться службами благоустройства и озеленения городов и других населённых пунктов. Используется частными мастерами для изготовления скульптур изо льда или древесины. Подходит для вырезания проруби. Работает от двух аккумуляторов 18В LXT, обеспечивающих рабочее напряжение 36В. Имеет инерционный тормоз цепи для безопасности оператора. Смазывание цепи выполняется в автоматическом режиме.
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Бренд
Комплектация
Цепная пила; Шина 35см; Пильная цепь; Чехол на шину; Зарядное устройство; Аккумулятор 18В 3Ач - 2шт; Инструкция; Упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
1100
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
20
Объем масляного бака
200
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Шаг цепи, дюйм
3/8
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Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
6
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353RF2 используется на лесозаготовке для спила ветвей и мелких сучьев. Также может применяться службами благоустройства и озеленения городов и других населённых пунктов. Используется частными мастерами для изготовления скульптур изо льда или древесины. Подходит для вырезания проруби. Работает от двух аккумуляторов 18В LXT, обеспечивающих рабочее напряжение 36В. Имеет инерционный тормоз цепи для безопасности оператора. Смазывание цепи выполняется в автоматическом режиме.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC353RF2 1100Вт шина:14" (35cm), 2 аккум. 6Ач ЗУ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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