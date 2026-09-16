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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White

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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 1
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 2
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 3
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 4
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 7
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 8
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 9
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 10
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 11
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
белый
Звук
моно
Мощность, Вт
35
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 7
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 8
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 9
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 10
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 11
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White
9 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
белый
Особенности
одновременное подключения двух колонок
Звук
моно
Мощность, Вт
35
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х10
Вес, г.
920

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White

Наслаждайтесь качественным звуком где угодно с портативной акустикой JBL. Эта белая колонка отличается стильным дизайном и мощными техническими характеристиками, что делает её идеальным выбором для меломанов и активных пользователей. С поддержкой Bluetooth версии 5.4, JBL обеспечивает стабильное соединение с любым устройством, позволяя вам стримить музыку без проводов. Несмотря на компактный вес всего 0,56 кг, колонка демонстрирует впечатляющие 14 часов непрерывной работы благодаря ёмкому аккумулятору на 4800 мА·ч, что предоставляет свободу и мобильность в любых условиях. Питание осуществляется от надёжного Li-Ion аккумулятора, что обеспечивает долгий срок службы устройства. JBL заботится о чистоте и качестве звука: отношение сигнал/шум составляет 80 дБ, а мощность колонки — 35 Вт. Система с двумя динамиками и двухполосной акустикой обеспечивает насыщенное моно-звучание, а 16 мм ВЧ-динамик отвечает за детализированные высокие частоты. Эта колонка станет вашим идеальным спутником как в городской среде, так и на природе, гарантируя качественное звучание в любых условиях.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
белый
Особенности
одновременное подключения двух колонок
Звук
моно
Мощность, Вт
35
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Страна производитель
Китай
Описание
Наслаждайтесь качественным звуком где угодно с портативной акустикой JBL. Эта белая колонка отличается стильным дизайном и мощными техническими характеристиками, что делает её идеальным выбором для меломанов и активных пользователей. С поддержкой Bluetooth версии 5.4, JBL обеспечивает стабильное соединение с любым устройством, позволяя вам стримить музыку без проводов. Несмотря на компактный вес всего 0,56 кг, колонка демонстрирует впечатляющие 14 часов непрерывной работы благодаря ёмкому аккумулятору на 4800 мА·ч, что предоставляет свободу и мобильность в любых условиях. Питание осуществляется от надёжного Li-Ion аккумулятора, что обеспечивает долгий срок службы устройства. JBL заботится о чистоте и качестве звука: отношение сигнал/шум составляет 80 дБ, а мощность колонки — 35 Вт. Система с двумя динамиками и двухполосной акустикой обеспечивает насыщенное моно-звучание, а 16 мм ВЧ-динамик отвечает за детализированные высокие частоты. Эта колонка станет вашим идеальным спутником как в городской среде, так и на природе, гарантируя качественное звучание в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White - стоимость товара 9900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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