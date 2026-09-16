Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White
Наслаждайтесь качественным звуком где угодно с портативной акустикой JBL. Эта белая колонка отличается стильным дизайном и мощными техническими характеристиками, что делает её идеальным выбором для меломанов и активных пользователей. С поддержкой Bluetooth версии 5.4, JBL обеспечивает стабильное соединение с любым устройством, позволяя вам стримить музыку без проводов. Несмотря на компактный вес всего 0,56 кг, колонка демонстрирует впечатляющие 14 часов непрерывной работы благодаря ёмкому аккумулятору на 4800 мА·ч, что предоставляет свободу и мобильность в любых условиях. Питание осуществляется от надёжного Li-Ion аккумулятора, что обеспечивает долгий срок службы устройства. JBL заботится о чистоте и качестве звука: отношение сигнал/шум составляет 80 дБ, а мощность колонки — 35 Вт. Система с двумя динамиками и двухполосной акустикой обеспечивает насыщенное моно-звучание, а 16 мм ВЧ-динамик отвечает за детализированные высокие частоты. Эта колонка станет вашим идеальным спутником как в городской среде, так и на природе, гарантируя качественное звучание в любых условиях.
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