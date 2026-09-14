Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRN) зеленый
Яндекс Станция Мини 3 Про — первая умная колонка с Алисой, к которой можно подключать дополнительные модули, расширяя её привычные возможности. Слушайте музыку в классном качестве, носите Станцию с собой и превращайте в домашнюю климатическую систему. Мощный динамик 18 Вт с неодимовым магнитом и системой пассивных излучателей усиливает звук и воспроизводит басы от 90 Гц. За счёт этого низкие частоты становятся заметнее, а любимые треки звучат ярче. Благодаря портативному аккумулятору (продается отдельно) колонка становится полностью мобильной. Устройство способно работать до 7 часов без подзарядки, что позволяет свободно брать его с собой. Поддержка протоколов (Wi-Fi, Zigbee, Matter) позволяет подключать умные устройства, управлять бытовой техникой через голос, создавать сценарии. Колонка оснащена не только информационным дисплеем, но и динамической LED-подсветкой, которая визуально сопровождает диалог с Алисой и реагирует на музыкальные ритмы. Технические характеристики: Акустическая мощность: 18 Вт Формат системы: 1.0 Дисплей Часы Встроенный микрофон Расположение регулятора: верхняя панель Управление со смартфона Приложение для управления: Дом с Алисой Голосовой помощник: Алиса Экосистема умного дома: Яндекс Регулировка высоких частот Регулировка низких частот (басов) Беспроводные подключения: Bluetooth, Matter, Wi-Fi, ZigBee Прочие разъемы: USB Type-C Версия Bluetooth: 5.1 Стандарт Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Материал корпуса: пластик, ткань Количество динамиков: 3 шт. Диаметр СЧ-динамика: 57 мм Минимальная воспроизводимая частота: 90 Гц Максимальная воспроизводимая частота: 16000 Гц Функция одновременного подключения нескольких устройств Функция объединения в стереопару (TWS) Питание: от сети Напряжение питания: 100-240В~50/60Гц Габариты: 7.1х10.2х10.2 см Вес: 438 г Комплектация: блок питания, документация, кабель USB Type-C - USB Type C
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