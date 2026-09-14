Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный
Яндекс Станция Мини 3 Про — компактная умная колонка с мощным звуком и интеллектуальным голосовым ассистентом Алисой на базе YaGPT. Устройство станет центром вашей умной экосистемы, помогая управлять бытовыми задачами и развлекаться. Звук и дизайн Суммарная мощность 18 Вт обеспечивает чистое и насыщенное звучание в формате 2.0. Частотный диапазон от 90 Гц до 16 кГц воспроизводит глубокие басы и детализированные высокие частоты. Корпус из пластика и ткани в строгом черном цвете гармонично впишется в любой интерьер. Умные функции и управление Голосовой помощник Алиса на платформе YaGPT открывает широкие возможности голосового управления. Устройство работает с Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 BLE, что гарантирует стабильное подключение к интернету и другим устройствам. На верхней панели расположены удобные регуляторы. Кольцевая подсветка информирует о статусе и реакции на голосовые команды. Встроенные часы делают колонку стильным элементом домашнего пространства. Интеграция и расширяемость Поддержка протоколов Zigbee™ и Matter™ обеспечивает совместимость с разными устройствами умного дома. Одновременное подключение двух колонок позволяет создать стереопару для более объемного звучания. Первая в серии Станция, к которой можно подключать дополнительные модули, расширяя функционал. Дополнительные особенности Влагозащита по классу IP21 — колонка устойчива к каплям и пыли, что расширяет варианты использования. Питание от сети, но при желании можно использовать портативный внешний аккумулятор (приобретается отдельно) для автономной работы до 7 часов. Время полной зарядки — всего 1.5 часа, что удобно для регулярного использования. Яндекс Станция Мини 3 Про — современный компактный гаджет для тех, кто ценит качество звука, интеллектуальное управление и расширяемость умного дома.
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