Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red
Портативная акустика JBL — это современное устройство, которое обеспечит вам качественное и мощное звучание в любом месте и в любое время. Эта колонка идеально сочетает в себе технологичность, стиль и надежность, делая ее незаменимым спутником для любителей музыки и активного образа жизни. Тип: Колонка портативная, что позволяет удобно переносить устройство и наслаждаться музыкой без ограничений. Bluetooth версия v5.4 обеспечивает стабильное беспроводное соединение и совместимость с множеством устройств, что упрощает процесс прослушивания и управления музыкой на расстоянии. Вес 0,56 кг делает колонку легкой, что позволяет брать ее с собой куда угодно, не испытывая неудобств. Время работы до 14 часов гарантирует длительное наслаждение музыкой без необходимости частой подзарядки, что особенно важно в дальних поездках или на пикнике. Аккумулятор с емкостью 4800 мА·ч обеспечивает надежную и продолжительную работу устройства, а также быструю зарядку. Питание от аккумулятора и использование Li-Ion элементов питания делают устройство более экологичным и безопасным. Эффектный красный цвет добавляет стилю и делает колонку выразительной деталью вашего интерьера. Отношение сигнал/шум в 80 дБ обеспечивает чистое и громкое звучание без искажений. Моно звук с мощностью 35 Вт и наличием двух динамиков с двумя полосами усиления гарантирует объемное звучание, а диаметр ВЧ-динамика 16 мм отвечает за качественное воспроизведение высоких частот. Бренд JBL — признанный лидер в производстве аудиотехники, который известен своим качеством и инновациями. С такой портативной колонкой вы всегда будете в центре музыкальных событий!
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