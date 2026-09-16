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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red

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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 1
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 2
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 3
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 4
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 7
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 8
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 9
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 10
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 11
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Звук
моно
Мощность, Вт
35
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 7
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 8
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 9
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 10
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 11
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702062
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red
9 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
красный
Особенности
одновременное подключения двух колонок
Звук
моно
Мощность, Вт
35
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Габаритные размеры
182.5x69.5x71.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х10
Вес, г.
940

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red

Портативная акустика JBL — это современное устройство, которое обеспечит вам качественное и мощное звучание в любом месте и в любое время. Эта колонка идеально сочетает в себе технологичность, стиль и надежность, делая ее незаменимым спутником для любителей музыки и активного образа жизни. Тип: Колонка портативная, что позволяет удобно переносить устройство и наслаждаться музыкой без ограничений. Bluetooth версия v5.4 обеспечивает стабильное беспроводное соединение и совместимость с множеством устройств, что упрощает процесс прослушивания и управления музыкой на расстоянии. Вес 0,56 кг делает колонку легкой, что позволяет брать ее с собой куда угодно, не испытывая неудобств. Время работы до 14 часов гарантирует длительное наслаждение музыкой без необходимости частой подзарядки, что особенно важно в дальних поездках или на пикнике. Аккумулятор с емкостью 4800 мА·ч обеспечивает надежную и продолжительную работу устройства, а также быструю зарядку. Питание от аккумулятора и использование Li-Ion элементов питания делают устройство более экологичным и безопасным. Эффектный красный цвет добавляет стилю и делает колонку выразительной деталью вашего интерьера. Отношение сигнал/шум в 80 дБ обеспечивает чистое и громкое звучание без искажений. Моно звук с мощностью 35 Вт и наличием двух динамиков с двумя полосами усиления гарантирует объемное звучание, а диаметр ВЧ-динамика 16 мм отвечает за качественное воспроизведение высоких частот. Бренд JBL — признанный лидер в производстве аудиотехники, который известен своим качеством и инновациями. С такой портативной колонкой вы всегда будете в центре музыкальных событий!

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
красный
Особенности
одновременное подключения двух колонок
Звук
моно
Мощность, Вт
35
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Габаритные размеры
182.5x69.5x71.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL — это современное устройство, которое обеспечит вам качественное и мощное звучание в любом месте и в любое время. Эта колонка идеально сочетает в себе технологичность, стиль и надежность, делая ее незаменимым спутником для любителей музыки и активного образа жизни. Тип: Колонка портативная, что позволяет удобно переносить устройство и наслаждаться музыкой без ограничений. Bluetooth версия v5.4 обеспечивает стабильное беспроводное соединение и совместимость с множеством устройств, что упрощает процесс прослушивания и управления музыкой на расстоянии. Вес 0,56 кг делает колонку легкой, что позволяет брать ее с собой куда угодно, не испытывая неудобств. Время работы до 14 часов гарантирует длительное наслаждение музыкой без необходимости частой подзарядки, что особенно важно в дальних поездках или на пикнике. Аккумулятор с емкостью 4800 мА·ч обеспечивает надежную и продолжительную работу устройства, а также быструю зарядку. Питание от аккумулятора и использование Li-Ion элементов питания делают устройство более экологичным и безопасным. Эффектный красный цвет добавляет стилю и делает колонку выразительной деталью вашего интерьера. Отношение сигнал/шум в 80 дБ обеспечивает чистое и громкое звучание без искажений. Моно звук с мощностью 35 Вт и наличием двух динамиков с двумя полосами усиления гарантирует объемное звучание, а диаметр ВЧ-динамика 16 мм отвечает за качественное воспроизведение высоких частот. Бренд JBL — признанный лидер в производстве аудиотехники, который известен своим качеством и инновациями. С такой портативной колонкой вы всегда будете в центре музыкальных событий!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red – стоимость товара 9900 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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