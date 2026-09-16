Top.Mail.Ru
Портативная колонка Marshall Emberton III Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная колонка Marshall Emberton III Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 1
Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 2
Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 3
Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 4
Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 5
Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 6
Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 7
Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Материал корпуса
дерево, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 1
  • Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 2
  • Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 3
  • Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 4
  • Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 5
  • Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 6
  • Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 7
  • Портативная колонка Marshall Emberton III Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729934
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка Marshall Emberton III Black
11 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MARSHALL
Отношение сигнал/шум, дБ
90
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Материал корпуса
дерево, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Время работы, ч
32
Габаритные размеры
80x115x195 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
2

Описание товара Портативная колонка Marshall Emberton III Black

Портативная колонка Marshall EMBERTON III сделана в черном цвете. Два динамика обеспечивают детализированный и объемный звук. Мощности 20 Вт хватает для комфортного прослушивания музыки в помещении. Модель подключается к устройствам через Bluetooth, который обеспечивает радиус действия сигнала до 100 м. Вам не обязательно держать устройство близко к колонке. С помощью приложения на смартфоне можно управлять колонкой дистанционно: настраивать звук в эквалайзере, регулировать громкость и переключать композиции. Модель поддерживает одновременное подключение к 2 источникам сигнала. Это удобно для быстрого переключения между плейлистами двух пользователей. Портативную колонку Marshall EMBERTON III можно брать на природу: влагозащищенный корпус IP67 устойчив к каплям дождя и пыли, а аккумулятор работает до 32 часов. Модель поддерживает функцию быстрой зарядки: для полного заряда аккумулятора потребуется всего 2 часа.

Отзывы о товаре Портативная колонка Marshall Emberton III Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MARSHALL
Отношение сигнал/шум, дБ
90
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Материал корпуса
дерево, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Развернуть
Время работы, ч
32
Габаритные размеры
80x115x195 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка Marshall EMBERTON III сделана в черном цвете. Два динамика обеспечивают детализированный и объемный звук. Мощности 20 Вт хватает для комфортного прослушивания музыки в помещении. Модель подключается к устройствам через Bluetooth, который обеспечивает радиус действия сигнала до 100 м. Вам не обязательно держать устройство близко к колонке. С помощью приложения на смартфоне можно управлять колонкой дистанционно: настраивать звук в эквалайзере, регулировать громкость и переключать композиции. Модель поддерживает одновременное подключение к 2 источникам сигнала. Это удобно для быстрого переключения между плейлистами двух пользователей. Портативную колонку Marshall EMBERTON III можно брать на природу: влагозащищенный корпус IP67 устойчив к каплям дождя и пыли, а аккумулятор работает до 32 часов. Модель поддерживает функцию быстрой зарядки: для полного заряда аккумулятора потребуется всего 2 часа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка Marshall Emberton III Black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...