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Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718461
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Описание товара Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный
Умная колонка Яндекс Станция 3 оснащена акустической системой мощностью 50 Вт. Три разнонаправленных широкополосных динамика, 2 НЧ-динамика, 2 пассивных излучателя и 3 усилителя обеспечивает чистый звук с пространственным эффектом. Градиентная подсветка на боковой панели формирует различные световые проекции на стене комнаты. В приложении Дом с Алисой возможна настройка оттенков и сценариев освещения. В верхнюю панель интегрирована разноцветная LED-подсветка. На дисплее отображаются время, температура воздуха и эмоциональные реакции Алисы.
Умная колонка Яндекс Станция 3 предлагает развлечения для пользователей разного возраста. Она включает музыку и любимые плейлисты, рассказывает сказки и сказки, запускает игры. Голосовой ассистент Алиса с нейросетью YandexGPT отвечает на вопросы, информирует о новостях и погоде, ставит будильник и таймер, делится полезными советами и напоминает о важных делах. Поддержка стандартов Zigbee и Matter обеспечивает управление устройствами умного дома без необходимости подключения к интернету.
Умная колонка Яндекс Станция 3 оснащена акустической системой мощностью 50 Вт. Три разнонаправленных широкополосных динамика, 2 НЧ-динамика, 2 пассивных излучателя и 3 усилителя обеспечивает чистый звук с пространственным эффектом. Градиентная подсветка на боковой панели формирует различные световые проекции на стене комнаты. В приложении Дом с Алисой возможна настройка оттенков и сценариев освещения. В верхнюю панель интегрирована разноцветная LED-подсветка. На дисплее отображаются время, температура воздуха и эмоциональные реакции Алисы.
Умная колонка Яндекс Станция 3 предлагает развлечения для пользователей разного возраста. Она включает музыку и любимые плейлисты, рассказывает сказки и сказки, запускает игры. Голосовой ассистент Алиса с нейросетью YandexGPT отвечает на вопросы, информирует о новостях и погоде, ставит будильник и таймер, делится полезными советами и напоминает о важных делах. Поддержка стандартов Zigbee и Matter обеспечивает управление устройствами умного дома без необходимости подключения к интернету.
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