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Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный

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Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 17
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 18
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 19
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 20
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 21
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 22
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 17
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 18
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 19
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 20
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 21
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 22
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718461
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Цвет
черный
Особенности
поддержка Wi-Fi, подсветка
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Количество динамиков
5
Диаметр НЧ-динамика, мм
46
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
132x201x132 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х17
Вес, кг.
2.63

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный

Умная колонка Яндекс Станция 3 оснащена акустической системой мощностью 50 Вт. Три разнонаправленных широкополосных динамика, 2 НЧ-динамика, 2 пассивных излучателя и 3 усилителя обеспечивает чистый звук с пространственным эффектом. Градиентная подсветка на боковой панели формирует различные световые проекции на стене комнаты. В приложении Дом с Алисой возможна настройка оттенков и сценариев освещения. В верхнюю панель интегрирована разноцветная LED-подсветка. На дисплее отображаются время, температура воздуха и эмоциональные реакции Алисы. Умная колонка Яндекс Станция 3 предлагает развлечения для пользователей разного возраста. Она включает музыку и любимые плейлисты, рассказывает сказки и сказки, запускает игры. Голосовой ассистент Алиса с нейросетью YandexGPT отвечает на вопросы, информирует о новостях и погоде, ставит будильник и таймер, делится полезными советами и напоминает о важных делах. Поддержка стандартов Zigbee и Matter обеспечивает управление устройствами умного дома без необходимости подключения к интернету.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Яндекс
Цвет
черный
Особенности
поддержка Wi-Fi, подсветка
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Количество динамиков
5
Диаметр НЧ-динамика, мм
46
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
132x201x132 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Умная колонка Яндекс Станция 3 оснащена акустической системой мощностью 50 Вт. Три разнонаправленных широкополосных динамика, 2 НЧ-динамика, 2 пассивных излучателя и 3 усилителя обеспечивает чистый звук с пространственным эффектом. Градиентная подсветка на боковой панели формирует различные световые проекции на стене комнаты. В приложении Дом с Алисой возможна настройка оттенков и сценариев освещения. В верхнюю панель интегрирована разноцветная LED-подсветка. На дисплее отображаются время, температура воздуха и эмоциональные реакции Алисы. Умная колонка Яндекс Станция 3 предлагает развлечения для пользователей разного возраста. Она включает музыку и любимые плейлисты, рассказывает сказки и сказки, запускает игры. Голосовой ассистент Алиса с нейросетью YandexGPT отвечает на вопросы, информирует о новостях и погоде, ставит будильник и таймер, делится полезными советами и напоминает о важных делах. Поддержка стандартов Zigbee и Matter обеспечивает управление устройствами умного дома без необходимости подключения к интернету.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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