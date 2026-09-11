Портативная акустика Marshall Acton III Black
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Marshall Acton III Black
Портативная акустика Marshall — это идеальное сочетание классического дизайна и современных технологий. Выполненная в стильном черном цвете, эта колонка станет отличным дополнением вашего интерьера. Благодаря мощной акустической системе 2.1 и общей мощностью в 60 Вт, она обеспечивает насыщенный и четкий звук, заполняя помещение объемным звучанием. Конструкция устройства включает три динамика, что позволяет ему достигать высокого отношения сигнал/шум в 95 дБ. Двухполосная система акустических компонентов гарантирует четкость воспроизведения звукового диапазона, делая музыку более живой и динамичной. Корпус колонки выполнен из прочных материалов: металла и пластика, что обеспечивает долговечность и надежность устройства. Marshall предлагает свободу беспроводного подключения через Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает стабильную и быструю передачу данных. Для любителей классического подключения предусмотрен линейный AUX вход, а также специальный разъем для наушников, обеспечивающий возможность личного прослушивания. Эта модель питается от сети, что делает ее идеальным выбором для использования дома или в офисе. Без дисплея и лишних элементов управления, она сохраняет свой минималистичный и стильный вид, ориентированный на тех, кто ценит превосходное качество звука в сочетании с легендарным дизайном Marshall.
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