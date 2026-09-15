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Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый

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Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от сети
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645661
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый
Особенности
поддержка потоковых аудиосервисов, поддержка потоковых видеосервисов
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
50
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.2
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
118x239.9x255.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х22
Вес, кг.
5.15

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый

Портативная акустика Яндекс объединяет стильный дизайн и мощный звук, предлагая пользователю полноценное аудиоустройство для дома или на ходу. Колонка весит всего 3,3 кг, что делает её удобной для перемещения и использования в любом месте с доступом к питанию от сети. Суммарная мощность устройства составляет 60 Вт, что обеспечивает глубокий и насыщенный звук благодаря системе 2.1 и двум полосам акустической системы. Колонка оборудована тремя динамиками, включая один высокочастотный динамик диаметром 50 мм и низкочастотный динамик диаметром 100 мм, создавая сбалансированное звучание на всей громкости. Современная версия Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное соединение на значительном расстоянии, также колонка поддерживает подключение через Wi-Fi, что расширяет возможности её использования. Устройство выполнено в стильном зеленом цвете из качественного пластика, что придаёт ей современный и привлекательный внешний вид. Кроме того, акустика оснащена дисплеем, позволяющим удобно управлять настройками и следить за текущим состоянием устройства. Данный девайс от бренда Яндекс станет отличным выбором для тех, кто ценит мощное звучание и современный функционал в одном устройстве.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый
Особенности
поддержка потоковых аудиосервисов, поддержка потоковых видеосервисов
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
50
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.2
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
118x239.9x255.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс объединяет стильный дизайн и мощный звук, предлагая пользователю полноценное аудиоустройство для дома или на ходу. Колонка весит всего 3,3 кг, что делает её удобной для перемещения и использования в любом месте с доступом к питанию от сети. Суммарная мощность устройства составляет 60 Вт, что обеспечивает глубокий и насыщенный звук благодаря системе 2.1 и двум полосам акустической системы. Колонка оборудована тремя динамиками, включая один высокочастотный динамик диаметром 50 мм и низкочастотный динамик диаметром 100 мм, создавая сбалансированное звучание на всей громкости. Современная версия Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное соединение на значительном расстоянии, также колонка поддерживает подключение через Wi-Fi, что расширяет возможности её использования. Устройство выполнено в стильном зеленом цвете из качественного пластика, что придаёт ей современный и привлекательный внешний вид. Кроме того, акустика оснащена дисплеем, позволяющим удобно управлять настройками и следить за текущим состоянием устройства. Данный девайс от бренда Яндекс станет отличным выбором для тех, кто ценит мощное звучание и современный функционал в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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