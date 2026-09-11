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Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный

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Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 1
Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 2
Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 3
Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 4
Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 5
Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 6
Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 7
Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 1
  • Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 2
  • Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 3
  • Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 4
  • Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 5
  • Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 6
  • Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 7
  • Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539441
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Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х5
Вес, кг.
6.76

Описание товара Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный

Marshall Stanmore II — идеальное решение для тех, в ком жив дух рок-н-ролла! В этой колонке гармонично сочетаются олдскульный внешний вид и современные технологии, которые гарантируют поистине великолепное звучание. Благодаря разнообразию интерфейсов вы сможете проигрывать любимую музыку с самых разных устройств: подключите смартфон, планшет или ноутбук с помощью Bluetooth 5.0 или используйте разъёмы mini jack или rca.

Отзывы о товаре Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Marshall Stanmore II — идеальное решение для тех, в ком жив дух рок-н-ролла! В этой колонке гармонично сочетаются олдскульный внешний вид и современные технологии, которые гарантируют поистине великолепное звучание. Благодаря разнообразию интерфейсов вы сможете проигрывать любимую музыку с самых разных устройств: подключите смартфон, планшет или ноутбук с помощью Bluetooth 5.0 или используйте разъёмы mini jack или rca.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка Marshall Stanmore II чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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