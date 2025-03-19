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Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый

1 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Звук
моно
Мощность, Вт
65
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от сети
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 340 руб. 
Начислим 502 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый
31 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Особенности
протокол связи Умного дома ZigBee, Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
65
Количество динамиков
5
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
88
Количество полос AC
3
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
141х231х141 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х15
Вес, кг.
2.7

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый

Портативная акустика Яндекс – это стильное и мощное решение для качественного звукового сопровождения в любых условиях. Весом всего 2,7 кг, эта колонка сочетает в себе компактность и удобство перемещения. С общим выходным уровнем мощности в 65 Вт она обеспечивает насыщенное и четкое звучание, проникающее в каждую деталь музыкального произведения. Благодаря трехполосной акустической системе и наличию пяти динамиков, включая 20 мм ВЧ-динамик и 88 мм НЧ-динамик, колонка воплотит живой и объемный звук. Яркий зеленый корпус изготовлен из качественных материалов – металла и пластика, что придает устройству современный и элегантный вид. Поддержка Bluetooth версии 5.0 обеспечивает стабильную и быструю связь с мобильными устройствами, а наличие Wi-Fi расширяет возможности беспроводного подключения, делая колонку универсальной как для дома, так и для улицы. Питание осуществляется от сети, что позволяет использовать ее на протяжении длительного времени без необходимости частой подзарядки. Дополнительно, колонка оснащена дисплеем для удобного контроля за воспроизведением и настройки параметров. Продукт от бренда Яндекс порадует вас качеством звука в моно режиме, оставаясь надежным спутником в мире музыки и развлечений.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый

Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
колонка супер. настроил за 5 минут



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Особенности
протокол связи Умного дома ZigBee, Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
65
Количество динамиков
5
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
88
Количество полос AC
3
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
141х231х141 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс – это стильное и мощное решение для качественного звукового сопровождения в любых условиях. Весом всего 2,7 кг, эта колонка сочетает в себе компактность и удобство перемещения. С общим выходным уровнем мощности в 65 Вт она обеспечивает насыщенное и четкое звучание, проникающее в каждую деталь музыкального произведения. Благодаря трехполосной акустической системе и наличию пяти динамиков, включая 20 мм ВЧ-динамик и 88 мм НЧ-динамик, колонка воплотит живой и объемный звук. Яркий зеленый корпус изготовлен из качественных материалов – металла и пластика, что придает устройству современный и элегантный вид. Поддержка Bluetooth версии 5.0 обеспечивает стабильную и быструю связь с мобильными устройствами, а наличие Wi-Fi расширяет возможности беспроводного подключения, делая колонку универсальной как для дома, так и для улицы. Питание осуществляется от сети, что позволяет использовать ее на протяжении длительного времени без необходимости частой подзарядки. Дополнительно, колонка оснащена дисплеем для удобного контроля за воспроизведением и настройки параметров. Продукт от бренда Яндекс порадует вас качеством звука в моно режиме, оставаясь надежным спутником в мире музыки и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
колонка супер. настроил за 5 минут


Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый - по цене 31340 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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