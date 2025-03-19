Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый
Портативная акустика Яндекс – это стильное и мощное решение для качественного звукового сопровождения в любых условиях. Весом всего 2,7 кг, эта колонка сочетает в себе компактность и удобство перемещения. С общим выходным уровнем мощности в 65 Вт она обеспечивает насыщенное и четкое звучание, проникающее в каждую деталь музыкального произведения. Благодаря трехполосной акустической системе и наличию пяти динамиков, включая 20 мм ВЧ-динамик и 88 мм НЧ-динамик, колонка воплотит живой и объемный звук. Яркий зеленый корпус изготовлен из качественных материалов – металла и пластика, что придает устройству современный и элегантный вид. Поддержка Bluetooth версии 5.0 обеспечивает стабильную и быструю связь с мобильными устройствами, а наличие Wi-Fi расширяет возможности беспроводного подключения, делая колонку универсальной как для дома, так и для улицы. Питание осуществляется от сети, что позволяет использовать ее на протяжении длительного времени без необходимости частой подзарядки. Дополнительно, колонка оснащена дисплеем для удобного контроля за воспроизведением и настройки параметров. Продукт от бренда Яндекс порадует вас качеством звука в моно режиме, оставаясь надежным спутником в мире музыки и развлечений.
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Достоинства:
Комментарий:
колонка супер. настроил за 5 минут
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053Z) зеленый
Достоинства:
Комментарий:
колонка супер. настроил за 5 минут