Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый
Яндекс Станция Макс — самая мощная модель умных колонок от IT-гиганта.Она обладает поистине выдающимися характеристиками: Встроенный хаб управления Zigbee, благодаря которому Станция Макс напрямую взаимодействует с датчиками и другими устройствами умного дома, работающими по протоколу Zigbee. Сделайте Станцию Макс центром умного дома и общайтесь с ним голосом: например, узнавайте у Алисы, какая температура и влажность в комнате. Ваш личный помощник: спланирует вместе с вами день, напомнит обо всех делах и не даст забыть о важном. Поставить будильник на утро, включить чайник, напомнить выпить витамины — для Яндекс Станции Макс это не проблема. А после суматошного рабочего дня попросите Алису включить ваш любимый фильм, и наслаждайтесь им в 4К-формате. На Станцию можно звонить из приложения Дом с Алисой или из Яндекс Мессенджера. Это удобно, когда на телефоны домашних не получается дозвониться или хочется поговорить со всей семьей сразу. Станция Макс может управлять умным домом через Wi-Fi. 5 динамиков общей мощностью 65 Вт дают запас громкости, которого хватит даже для шумных вечеринок. Трехполосный звук, при котором низкие, средние и высокие частоты воспроизводятся разными динамиками, позволяет слышать каждый музыкальный инструмент в отдельности. Технология Multiroom может объединить все имеющиеся в доме Яндекс Станции для единого синхронного воспроизведения.Алиса в Яндекс Станции может распознавать домашних по голосу, запоминать их музыкальные предпочтения и на основе этого включать каждому в семье персональную музыку: одному — джаз, другому — рок, третьему — детские песенки. Кому что нравится. Станция может запомнить до 5 голосов.Кроме того, управлять девайсами умного дома может каждый член семьи с помощью голоса. Для совместного управления через приложение, отправьте близким приглашение в Дом с Алисой.А если дома есть дети, радионяня в станции станет отличным помощником для родителей. Алиса не пропустит и шороха. Любой звук в детской тут же передаст вам на телефон.Яндекс Станция Макс — отличный выбор для тех, кто любит максимальную функциональность, комфорт и удобство.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Огонь Всей семье понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка для всей семьи
Достоинства:
Комментарий:
Отличная станция. Настройка, функции всё понятно, всё работает уже как второй месяц. Короче нравится
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная колонка, отличный звук и басы шикарные!!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Супер, доволен. Алиса правда иногда тупит, но это не так критично.
Достоинства:
Комментарий:
Уже пятую приобретаю, и на дачу и в квартире, в каждой комнате стоят
Достоинства:
Комментарий:
Звук классный. Через HDMI подключил к старому телевизору , всё работает . Брал за 28600₽
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Хороший звук. Умные розетки подключились без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, звук на высшем уровне, не хочется выключать. Уже есть колонки от Яндекса мини 3 и миди. Колонка Макс даже звучит лучше вышеуказанных вместе взятых. Любимая вещь теперь
Достоинства:
Комментарий:
чистый звук , коплект полный оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Колонка хорошая , подключилась быстро пока работает.Подключила подписку яндекс+.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер колонка оригинал, отличная цена! Все в заводских пломбах!!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает , взял в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Абсолютно новый товар,ничего не вскрыто,всё в плёнке,скачиваешь умный дом Алиса на смартфон и вперёд, спасибо,всё пришло в срок.Хожу приплясываю,с Алисой отношения связываю,семья довольна ей,ну а музыку я стал любить ещё сильней.
Достоинства:
Комментарий:
Получил, все запечатанное, оригинальное, ещё не использовал!
Достоинства:
Комментарий:
Как и ожидалось, колонка отличного качества. Упакована была в стандартную упаковку. Прямо жалко было нарушать такую красоту. Качество звука выше всяких похвал даже на громкости ниже среднего. Подсоединил к телевизору по проводу HDMI. Это очень оказалось важно, поскольку у нас 2 роутера (один с VPN). А HDMI, решает проблему переключения с сети на сеть. Единственно. Так хотелось бы провод подлиннее. Для современных больших телевизоров - 1 м практически не оставляет вариантов размещения колонки, кроме как абсолютно рядом. А по итогу очень довольны новым устройством в доме.
Достоинства:
Комментарий:
Изначально приобрёл станцию 2, но звук мне там вообще не понравился, по итогу спустя почти неделю сдал обратно и сразу купил версию МАКС, и да, звук тут действительно сочнее, особенно басы. Конечно же в плюс сразу улетает возможность подключения через 3.5 джек и hdmi. Сразу подрубил к старому телеку. Минусы: -думает дольше чем та же станция 2. - фильмы ищет, но я не смог запустить ни один, приходится через пульт запускать (возможно я не понял как) -скудный функционал led панели Пожелание к разработчикам: расширьте функционал led панели, хотелось бы виджетов каких нибудь, а не просто время или эквалайзер. Последний как будто не имеет никакой связи с звуковым рядом, а живет своей жизнью. Как вариант - вывести погоду с датой и локацией
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление супер) потом начинает подтупливать.
Достоинства:
Комментарий:
На днях приобрел данное чудо. Курьер привёз на дом. Упаковано как будто купил новый айфон. Подключение не составило проблем, станция сразу нашла wi fi, загрузила обновления, а дальше все по инструкции. Плюс бесплатная подписка на два месяца. Звук супер. Вообщем я очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
С ТВ на станцию изображение и звук не выводятся, только вывод со станции на ТВ.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро! Упакован хорошо. В работе замечательно. Используем 3-ий месяц
Достоинства:
Комментарий:
колонка просто огонь , купили детям.
Достоинства:
Комментарий:
колонка супер, слушаю музыку каждый день. Спасибо продавцу, доставили во-время, упаковано хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
классная вещь. хорошо общаемся. знает мои вкусы.
Достоинства:
Комментарий:
Самый глупый gpt Часто сама разговаривает, реагирует на телевизор А вот звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Каких-то либо багов и потерь вайфая таких вещей. Я не заметила, но если в будущем такое произойдет, я обязательно дополню слово отзыв от себя рекомендую сразу покупать две колонки и создать стерео пару и наслаждаться самым лучшим звуком и еще маленькая деталь, все умные устройства свободно подключаются, к станции Макс, так что если вы боялись, что светодиодная лента от Яндекс или какие-то устройства к станция макс могут не подключается не волнуйтесь, смело. Покупайте. Все отлично подключается.
Достоинства:
Комментарий:
звук супер. всё понравилось. рекомендую
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый
Достоинства:
Комментарий:
Огонь Всей семье понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка для всей семьи
Достоинства:
Комментарий:
Отличная станция. Настройка, функции всё понятно, всё работает уже как второй месяц. Короче нравится
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная колонка, отличный звук и басы шикарные!!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Супер, доволен. Алиса правда иногда тупит, но это не так критично.
Достоинства:
Комментарий:
Уже пятую приобретаю, и на дачу и в квартире, в каждой комнате стоят
Достоинства:
Комментарий:
Звук классный. Через HDMI подключил к старому телевизору , всё работает . Брал за 28600₽
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Хороший звук. Умные розетки подключились без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, звук на высшем уровне, не хочется выключать. Уже есть колонки от Яндекса мини 3 и миди. Колонка Макс даже звучит лучше вышеуказанных вместе взятых. Любимая вещь теперь
Достоинства:
Комментарий:
чистый звук , коплект полный оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Колонка хорошая , подключилась быстро пока работает.Подключила подписку яндекс+.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер колонка оригинал, отличная цена! Все в заводских пломбах!!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает , взял в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Абсолютно новый товар,ничего не вскрыто,всё в плёнке,скачиваешь умный дом Алиса на смартфон и вперёд, спасибо,всё пришло в срок.Хожу приплясываю,с Алисой отношения связываю,семья довольна ей,ну а музыку я стал любить ещё сильней.
Достоинства:
Комментарий:
Получил, все запечатанное, оригинальное, ещё не использовал!
Достоинства:
Комментарий:
Как и ожидалось, колонка отличного качества. Упакована была в стандартную упаковку. Прямо жалко было нарушать такую красоту. Качество звука выше всяких похвал даже на громкости ниже среднего. Подсоединил к телевизору по проводу HDMI. Это очень оказалось важно, поскольку у нас 2 роутера (один с VPN). А HDMI, решает проблему переключения с сети на сеть. Единственно. Так хотелось бы провод подлиннее. Для современных больших телевизоров - 1 м практически не оставляет вариантов размещения колонки, кроме как абсолютно рядом. А по итогу очень довольны новым устройством в доме.
Достоинства:
Комментарий:
Изначально приобрёл станцию 2, но звук мне там вообще не понравился, по итогу спустя почти неделю сдал обратно и сразу купил версию МАКС, и да, звук тут действительно сочнее, особенно басы. Конечно же в плюс сразу улетает возможность подключения через 3.5 джек и hdmi. Сразу подрубил к старому телеку. Минусы: -думает дольше чем та же станция 2. - фильмы ищет, но я не смог запустить ни один, приходится через пульт запускать (возможно я не понял как) -скудный функционал led панели Пожелание к разработчикам: расширьте функционал led панели, хотелось бы виджетов каких нибудь, а не просто время или эквалайзер. Последний как будто не имеет никакой связи с звуковым рядом, а живет своей жизнью. Как вариант - вывести погоду с датой и локацией
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление супер) потом начинает подтупливать.
Достоинства:
Комментарий:
На днях приобрел данное чудо. Курьер привёз на дом. Упаковано как будто купил новый айфон. Подключение не составило проблем, станция сразу нашла wi fi, загрузила обновления, а дальше все по инструкции. Плюс бесплатная подписка на два месяца. Звук супер. Вообщем я очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
С ТВ на станцию изображение и звук не выводятся, только вывод со станции на ТВ.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро! Упакован хорошо. В работе замечательно. Используем 3-ий месяц
Достоинства:
Комментарий:
колонка просто огонь , купили детям.
Достоинства:
Комментарий:
колонка супер, слушаю музыку каждый день. Спасибо продавцу, доставили во-время, упаковано хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
классная вещь. хорошо общаемся. знает мои вкусы.
Достоинства:
Комментарий:
Самый глупый gpt Часто сама разговаривает, реагирует на телевизор А вот звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Каких-то либо багов и потерь вайфая таких вещей. Я не заметила, но если в будущем такое произойдет, я обязательно дополню слово отзыв от себя рекомендую сразу покупать две колонки и создать стерео пару и наслаждаться самым лучшим звуком и еще маленькая деталь, все умные устройства свободно подключаются, к станции Макс, так что если вы боялись, что светодиодная лента от Яндекс или какие-то устройства к станция макс могут не подключается не волнуйтесь, смело. Покупайте. Все отлично подключается.
Достоинства:
Комментарий:
звук супер. всё понравилось. рекомендую