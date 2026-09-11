Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 Squad (JBLCHARGE5SQUAD)
Портативная акустика JBL предлагает высокое качество звука и стильный дизайн, подходящий для любых ситуаций, будь то пикник на свежем воздухе или вечеринка дома. Оснащённая двумя динамиками, эта колонка обеспечивает мощность звучания в 30 Вт, распределяя звук на две полосы для создания стереоэффекта 2.0. С инновационной технологией Bluetooth версии 5.1, устройство легко подключается к любым совместимым гаджетам, обеспечивая стабильную и быструю передачу данных. Продуманная конструкция из пластика делает колонку лёгкой и удобной для переноски, а зелёный цвет корпуса добавляет ей индивидуальности и яркости. Встроенный аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч позволяет наслаждаться любимой музыкой в течение 20 часов без необходимости подзарядки. Благодаря типу элементов питания Li-Ion, устройство заряжается быстро и надёжно, поддерживая долговечную работу. Отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует чистоту и насыщенность звука, сочетающуюся с мощными басами и чёткими высокими частотами. Наличие двух динамиков позволяет ощутить превосходное качество звучания, которое стало визитной карточкой бренда JBL. Эта портативная колонка станет отличным дополнением для всех любителей музыки, ценящих мобильность и производительность.
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