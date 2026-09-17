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Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138

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Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
150
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138 - фото 3
  • Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 140 руб. 
Начислим 195 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742904
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138
12 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
150
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Количество полос AC
3
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Время работы, ч
3
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138

Портативная акустика DEFENDER мощностью 150 Вт — выразительное решение для тех, кто ценит насыщенный звук и свободу размещения. Три динамика и трёхполосная акустическая система помогают раскрыть звучание, а моноформат делает подачу цельной и собранной. Отношение сигнал/шум 75 дБ способствует чистому воспроизведению музыки. Ёмкость аккумулятора 7000 мА·ч поддерживает автономное использование без постоянной привязки к розетке. Подключайте источник звука по Bluetooth 5.3, через линейный AUX-вход или используйте карту памяти. USB-разъём расширяет возможности подключения, а выход для наушников позволяет слушать музыку индивидуально. Встроенный дисплей упрощает управление, а сочетание металлических и пластиковых элементов корпуса подчёркивает практичный характер модели. Чёрный цвет выглядит универсально и легко вписывается в разные пространства.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
150
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Количество полос AC
3
Дисплей
есть
Развернуть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Время работы, ч
3
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика DEFENDER мощностью 150 Вт — выразительное решение для тех, кто ценит насыщенный звук и свободу размещения. Три динамика и трёхполосная акустическая система помогают раскрыть звучание, а моноформат делает подачу цельной и собранной. Отношение сигнал/шум 75 дБ способствует чистому воспроизведению музыки. Ёмкость аккумулятора 7000 мА·ч поддерживает автономное использование без постоянной привязки к розетке. Подключайте источник звука по Bluetooth 5.3, через линейный AUX-вход или используйте карту памяти. USB-разъём расширяет возможности подключения, а выход для наушников позволяет слушать музыку индивидуально. Встроенный дисплей упрощает управление, а сочетание металлических и пластиковых элементов корпуса подчёркивает практичный характер модели. Чёрный цвет выглядит универсально и легко вписывается в разные пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138 - стоимость товара 12140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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