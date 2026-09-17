Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138
Портативная акустика DEFENDER мощностью 150 Вт — выразительное решение для тех, кто ценит насыщенный звук и свободу размещения. Три динамика и трёхполосная акустическая система помогают раскрыть звучание, а моноформат делает подачу цельной и собранной. Отношение сигнал/шум 75 дБ способствует чистому воспроизведению музыки. Ёмкость аккумулятора 7000 мА·ч поддерживает автономное использование без постоянной привязки к розетке. Подключайте источник звука по Bluetooth 5.3, через линейный AUX-вход или используйте карту памяти. USB-разъём расширяет возможности подключения, а выход для наушников позволяет слушать музыку индивидуально. Встроенный дисплей упрощает управление, а сочетание металлических и пластиковых элементов корпуса подчёркивает практичный характер модели. Чёрный цвет выглядит универсально и легко вписывается в разные пространства.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 990 руб.2998 руб. в СплитПортативная колонка Marshall Emberton III Black
-
В наличииЦена 12 999 руб.3250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная
-
В наличииЦена 16 999 руб.4250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная
-
В наличииЦена 18 999 руб.4750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная
-
В наличииЦена 20 999 руб.5250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная
-
В наличииЦена 22 999 руб.5750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная
-
В наличииЦена 31 160 руб. 38 990 руб.7790 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053...
-
В наличииЦена 31 340 руб.7835 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053...
-
В наличииЦена 41 330 руб.10333 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый
-
В наличииЦена 47 240 руб.11810 руб. в СплитПортативная акустика JBL Partybox Stage 320
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138