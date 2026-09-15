Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020)
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020)
Портативная акустика Sven — это мощная колонка, сочетающая в себе современный дизайн и высококачественное звучание. Выполненная в классическом черном цвете, она станет стильным дополнением к любой обстановке. Колонка поддерживает звук в формате 2.0 и обладает впечатляющей мощностью в 500 Вт, что обеспечивает насыщенное и яркое звучание для любых жанров музыки. Оснащенная четырьмя динамиками, включая высокочастотные с диаметром 51 мм и низкочастотные с диаметром 165 мм, колонка гарантирует чистое воспроизведение высоких и низких частот. Двухполосная акустическая система обеспечивает детализированное и объемное звучание, позволяя вам наслаждаться любимыми треками во всей их глубине. Несмотря на отсутствие дисплея, колонка предлагает широкий выбор подключений: для удобства использования предусмотрены беспроводные соединения Bluetooth и NFC, а также возможность подключения через USB. Разъем для наушников позволяет слушать музыку в приватном режиме, не мешая окружающим. Питание от сети гарантирует стабильную работу устройства без необходимости частой подзарядки. Корпус из пластика делает колонку легкой и транспортируемой, сохраняя при этом прочность и долговечность. Будь это вечеринка на свежем воздухе или уютная встреча дома, портативная акустика Sven обеспечит непревзойденное качество звука и станет надежным спутником в любых условиях.
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