Top.Mail.Ru
Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758 - фото 1
Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758 - фото 2
Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758 - фото 3
Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758 - фото 4
Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758 - фото 1
  • Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758 - фото 2
  • Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758 - фото 3
  • Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758 - фото 4
  • Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651487
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hoco
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Диаметр ВЧ-динамика, мм
52
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Линейный AUX вход
Нет
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
300

Описание товара Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758

Данная портативная мини колонка - находка для людей ведущих активный образ жизни! Беспроводная колонка Hoco bs60 отвечает всем требованиям беспроводного подключения, аккумуляторным питанием. Колонка блютуз отличается внушительной громкостью, за которую отвечают динамик мощностью 5 Вт. Мобильная акустическая система беспроводной бумбокс (boombox) колонки предназначена для вывода звука со смартфонов, ноутбуков или планшетов, а также возможно объединить 2 колонки для получения более громкого и сочного звука(TWS). Благодаря компактному корпусу из прочного ABS-пластика, ее легко взять с собой на прогулку, пикник или тренировку. Маленькая колонка блютус может стать средством акустического оформления небольшой вечеринки в комнате площадью до 20 м? или на открытом воздухе. Миниатурная колонка беспроводная быстро и легко сопрягается с источником цифрового аудиосигнала(телефон, планшет и т.д.) с помощью беспроводного энергоэффективного интерфейса Bluetooth 5.2(радиус до 10 м). Благодаря емкому аккумулятору длительность воспроизведения музыки достигает 4 часов.

Отзывы о товаре Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hoco
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Диаметр ВЧ-динамика, мм
52
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Развернуть
Линейный AUX вход
Нет
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Данная портативная мини колонка - находка для людей ведущих активный образ жизни! Беспроводная колонка Hoco bs60 отвечает всем требованиям беспроводного подключения, аккумуляторным питанием. Колонка блютуз отличается внушительной громкостью, за которую отвечают динамик мощностью 5 Вт. Мобильная акустическая система беспроводной бумбокс (boombox) колонки предназначена для вывода звука со смартфонов, ноутбуков или планшетов, а также возможно объединить 2 колонки для получения более громкого и сочного звука(TWS). Благодаря компактному корпусу из прочного ABS-пластика, ее легко взять с собой на прогулку, пикник или тренировку. Маленькая колонка блютус может стать средством акустического оформления небольшой вечеринки в комнате площадью до 20 м? или на открытом воздухе. Миниатурная колонка беспроводная быстро и легко сопрягается с источником цифрового аудиосигнала(телефон, планшет и т.д.) с помощью беспроводного энергоэффективного интерфейса Bluetooth 5.2(радиус до 10 м). Благодаря емкому аккумулятору длительность воспроизведения музыки достигает 4 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Hoco BS60 Exploring Black 6942007604758 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...