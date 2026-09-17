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Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812

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Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812 - фото 1
Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812 - фото 2
Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812 - фото 3
Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
1.0
Мощность, Вт
12
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812 - фото 3
  • Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812
1 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Цвет
черный
Особенности
поддержка карт памяти
Звук
1.0
Мощность, Вт
12
Мощность сабвуфера, Вт
6
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
280 x 170 x 98 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812

Почувствуйте настоящую свободу музыки с портативной акустикой Defender Beatbox 12 Black. Этот компактный, но мощный динамик станет вашим надежным спутником в любом путешествии, на пикнике или вечеринке с друзьями. Его корпус, выполненный из прочного пластика и оформленный в классическом черном цвете, не только стильно выглядит, но и готов к любым приключениям. Яркая подсветка добавляет устройству современный и динамичный облик, создавая неповторимую атмосферу праздника. Несмотря на скромные размеры, акустика обладает мощным и насыщенным звуком. Суммарная мощность в 12 Ватт обеспечивает громкое и четкое монофоническое звучание, которого достаточно, чтобы заполнить музыкой любое помещение или открытое пространство. Диапазон воспроизводимых частот от 80 до 18000 Герц позволяет наслаждаться детализированным звуком, где хорошо слышны как глубокие низы, так и чистые высокие ноты. А высокое отношение сигнал к шуму, составляющее 75 децибел, гарантирует, что музыка будет звучать чисто, без посторонних помех и искажений. Эта модель предлагает невероятную гибкость в использовании. Благодаря встроенному радиотюнеру вы можете слушать любимые радиостанции в отличном качестве. Если же вы предпочитаете собственную музыкальную подборку, просто подключите флешку через разъем USB Type A или вставьте карту памяти — проигрыватель мгновенно распознает носитель. Для живого общения или караоке предусмотрен отдельный вход для микрофона. Но главное — это современный интерфейс беспроводного подключения Bluetooth, который позволяет легко и быстро связать колонку со смартфоном или планшетом без проводов. Одной из ключевых особенностей является поддержка технологии True Wireless Stereo. Это означает, что вы можете объединить две одинаковые колонки Defender Beatbox 12 в стереосистему, чтобы получить не просто более громкий, но и невероятно объемный и широкий звук. Питание устройства осуществляется от собственного аккумулятора емкостью 1500 миллиампер-час, что обеспечивает до трех часов непрерывной работы на одном заряде. А для удобной и быстрой подзарядки используется современный разъем USB Type-C. Портативная акустика Defender Beatbox 12 Black — это ваш персональный источник мощного звука и отличного настроения в любой точке мира.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Цвет
черный
Особенности
поддержка карт памяти
Звук
1.0
Мощность, Вт
12
Мощность сабвуфера, Вт
6
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос AC
1
Развернуть
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
280 x 170 x 98 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Почувствуйте настоящую свободу музыки с портативной акустикой Defender Beatbox 12 Black. Этот компактный, но мощный динамик станет вашим надежным спутником в любом путешествии, на пикнике или вечеринке с друзьями. Его корпус, выполненный из прочного пластика и оформленный в классическом черном цвете, не только стильно выглядит, но и готов к любым приключениям. Яркая подсветка добавляет устройству современный и динамичный облик, создавая неповторимую атмосферу праздника. Несмотря на скромные размеры, акустика обладает мощным и насыщенным звуком. Суммарная мощность в 12 Ватт обеспечивает громкое и четкое монофоническое звучание, которого достаточно, чтобы заполнить музыкой любое помещение или открытое пространство. Диапазон воспроизводимых частот от 80 до 18000 Герц позволяет наслаждаться детализированным звуком, где хорошо слышны как глубокие низы, так и чистые высокие ноты. А высокое отношение сигнал к шуму, составляющее 75 децибел, гарантирует, что музыка будет звучать чисто, без посторонних помех и искажений. Эта модель предлагает невероятную гибкость в использовании. Благодаря встроенному радиотюнеру вы можете слушать любимые радиостанции в отличном качестве. Если же вы предпочитаете собственную музыкальную подборку, просто подключите флешку через разъем USB Type A или вставьте карту памяти — проигрыватель мгновенно распознает носитель. Для живого общения или караоке предусмотрен отдельный вход для микрофона. Но главное — это современный интерфейс беспроводного подключения Bluetooth, который позволяет легко и быстро связать колонку со смартфоном или планшетом без проводов. Одной из ключевых особенностей является поддержка технологии True Wireless Stereo. Это означает, что вы можете объединить две одинаковые колонки Defender Beatbox 12 в стереосистему, чтобы получить не просто более громкий, но и невероятно объемный и широкий звук. Питание устройства осуществляется от собственного аккумулятора емкостью 1500 миллиампер-час, что обеспечивает до трех часов непрерывной работы на одном заряде. А для удобной и быстрой подзарядки используется современный разъем USB Type-C. Портативная акустика Defender Beatbox 12 Black — это ваш персональный источник мощного звука и отличного настроения в любой точке мира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Defender Beatbox 12 12Вт черный 65812 - данный товар вы можете купить по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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