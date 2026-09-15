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Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)

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Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593) - фото 2
Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593) - фото 3
Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593) - фото 4
Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593) - фото 5
Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
40
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от сети
  • Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593) - фото 1
  • Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593) - фото 2
  • Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593) - фото 3
  • Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593) - фото 4
  • Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593) - фото 5
  • Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 513172
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)
4 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
40
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
3
Отношение сигнал/шум, дБ
70
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от сети
Габаритные размеры
300 x 262 x 325 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х20
Вес, кг.
4.88

Описание товара Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)

Портативная акустика Defender — это мощное и стильное решение для любителей качественного звучания. С весом в 4,03 кг и мощностью 40 Вт, эта колонка обеспечивает насыщенный и объемный звук благодаря системе 2.1 и сабвуферу мощностью 20 Вт. За счет черного цвета и современного дизайна устройство гармонично впишется в любой интерьер. Эта колонка разработана с учетом самых современных технологий. Она поддерживает Bluetooth версии 5.0, что обеспечивает стабильное беспроводное подключение и свободу перемещения. Корпус изготовлен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешнему воздействию. Для удобства использования колонка оснащена дисплеем и обладает хорошими акустическими характеристиками, такими как соотношение сигнал/шум в 70 дБ и двухполосная акустическая система с тремя динамиками. Питание от сети позволяет устройству работать без перерыва в течение долгого времени, обеспечивая мощное и качественное звуковое сопровождение в любой обстановке.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
40
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
3
Отношение сигнал/шум, дБ
70
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от сети
Габаритные размеры
300 x 262 x 325 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Defender — это мощное и стильное решение для любителей качественного звучания. С весом в 4,03 кг и мощностью 40 Вт, эта колонка обеспечивает насыщенный и объемный звук благодаря системе 2.1 и сабвуферу мощностью 20 Вт. За счет черного цвета и современного дизайна устройство гармонично впишется в любой интерьер. Эта колонка разработана с учетом самых современных технологий. Она поддерживает Bluetooth версии 5.0, что обеспечивает стабильное беспроводное подключение и свободу перемещения. Корпус изготовлен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешнему воздействию. Для удобства использования колонка оснащена дисплеем и обладает хорошими акустическими характеристиками, такими как соотношение сигнал/шум в 70 дБ и двухполосная акустическая система с тремя динамиками. Питание от сети позволяет устройству работать без перерыва в течение долгого времени, обеспечивая мощное и качественное звуковое сопровождение в любой обстановке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593) - по цене 4030 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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