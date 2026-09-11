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Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B)

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Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 1
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 2
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 3
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 4
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 5
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 6
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 7
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 8
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 9
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 10
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 11
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 12
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 13
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 14
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 15
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 16
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 17
Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 1
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 2
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 3
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 4
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 5
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 6
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 7
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 8
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 9
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 10
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 11
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 12
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 13
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 14
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 15
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 16
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 17
  • Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582187
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Цвет
черный
Особенности
подсветка
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
144x137x24 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х5
Вес, г.
853

Описание товара Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B)

Портативная акустика Digma — это сочетание современного дизайна и высококачественного звука, созданное для истинных ценителей музыки. Эта колонка весом всего 0,8 кг является идеальным спутником в путешествиях и на вечеринках. С мощностью в 20 Вт она обеспечивает впечатляющее аудио сопровождение ваших любимых треков. Благодаря своей компактности и прочному корпусу, выполненному из металла и пластика, устройство обещает долговечность и надежность в любых условиях. Черный цвет придает колонке современный и элегантный вид. Продвинутый Li-Ion аккумулятор емкостью 1200 мА·ч обеспечивает до 10 часов непрерывной работы. Портативная акустика оснащена версией Bluetooth v5.0, что гарантирует быстрый и стабильный беспроводной соединение с вашими устройствами. С акустической системой 2.0 и двумя динамиками колонка Digma предлагает качественный звук с минимальными искажениями, при этом отношение сигнал/шум достигает 96 дБ, что обеспечивает чистоту звука. Если вы ищете мощную и стильную портативную акустику с отличными характеристиками, Digma станет вашим идеальным выбором для любых мероприятий, как дома, так и на открытом воздухе.

Отзывы о товаре Портативная акустика Digma D-PS1505 черный (SP1505B)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Цвет
черный
Особенности
подсветка
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
144x137x24 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Digma — это сочетание современного дизайна и высококачественного звука, созданное для истинных ценителей музыки. Эта колонка весом всего 0,8 кг является идеальным спутником в путешествиях и на вечеринках. С мощностью в 20 Вт она обеспечивает впечатляющее аудио сопровождение ваших любимых треков. Благодаря своей компактности и прочному корпусу, выполненному из металла и пластика, устройство обещает долговечность и надежность в любых условиях. Черный цвет придает колонке современный и элегантный вид. Продвинутый Li-Ion аккумулятор емкостью 1200 мА·ч обеспечивает до 10 часов непрерывной работы. Портативная акустика оснащена версией Bluetooth v5.0, что гарантирует быстрый и стабильный беспроводной соединение с вашими устройствами. С акустической системой 2.0 и двумя динамиками колонка Digma предлагает качественный звук с минимальными искажениями, при этом отношение сигнал/шум достигает 96 дБ, что обеспечивает чистоту звука. Если вы ищете мощную и стильную портативную акустику с отличными характеристиками, Digma станет вашим идеальным выбором для любых мероприятий, как дома, так и на открытом воздухе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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