Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425
Эта портативная акустика Defender Boomer 25 Black — настоящий звуковой центр, готовый превратить любое ваше мероприятие в яркий праздник. Мощность 25 Вт, выдаваемая моноканалом, гарантирует уверенное звучание, способное перекрыть шум компании или оживленной улицы. С умным управлением через приложение на смартфоне и кнопками на корпусе вы сможете легко управлять всей системой. Кнопочное управление простое и интуитивно понятное, а регулировка тембра встроенным эквалайзером позволяет сделать звучание именно таким, как вам нравится: акцентировать басы, подчеркнуть вокалы или придать прозрачность инструментам. Диапазон воспроизводимых частот от 50 до 18000 Герц с отношением сигнала к шуму в 80 децибел обеспечивает чистоту и детализацию звука, без лишних помех. Модель отличается обилием продуманных деталей, которые делают её незаменимой в поездках и домашних вечеринках. Прочная ручка для переноски, сделанная из того же качественного пластика, что и корпус, — надежный помощник при транспортировке. Аккумуляторные элементы питания типа 18650 емкостью 2400 миллиампер-часов обеспечивают до восьми часов беспрерывной игры при пятидесятипроцентной громкости и до пяти часов при семидесяти пяти процентах. Этого времени вполне достаточно для активного отдыха на природе или музыкального сопровождения долгой метельной ночи. После полной разрядки колонка будет готова к новому приключению уже через три часа благодаря современному разъёму для зарядки USB Type-C. Полный контроль над воспроизведением вдобавок к смартфону получаете с пульта дистанционного управления. Для чтения новостей, мессенджеров или просмотра любимых программ предусмотрена подставка для смартфона. Но, пожалуй, главная изюминка модели — её становление как полноценной системы для вечера в кругу друзей. Встроенный радио-тюнер без труда поймает любимую станцию. В комплекте продажи поставляется микрофон с проводным входом — смело устраивайте караоке-батл дома или на природе. Просто подключите его к входу для микрофона и превращайтесь в звезду сцены где угодно. Талант любого участника встретит на ура и подсветка, которая добавит энергий вечеринке динамичным освещением.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитПортативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитПортативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851
-
В наличииЦена 2 799 руб.700 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная
-
В наличииЦена 3 499 руб.875 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитПортативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)
-
В наличииЦена 4 499 руб.1125 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная
-
В наличииЦена 4 999 руб.1250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитПортативная акустика Defender Rage (65109) черный
-
В наличииЦена 5 999 руб.1500 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная
-
В наличииЦена 6 199 руб.1550 руб. в СплитПортативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная
-
В наличииЦена 6 820 руб.1705 руб. в СплитПортативная акустика Defender G78 (65178) Black
-
В наличииЦена 6 999 руб.1750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Boomer 25 25Вт 65425