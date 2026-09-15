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Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый

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Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый - фото 1
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый - фото 2
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый - фото 3
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый - фото 4
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый - фото 5
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый - фото 1
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый - фото 2
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый - фото 3
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый - фото 4
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый - фото 5
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644570
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Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Портативная акустика
Размеры в упаковке, см
26х19х19
Вес, кг.
1.28

Описание товара Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый

Умная колонка с ИИ-помощником Салют на технологиях GigaChat. Внутри — объёмный 40-ваттный звук 360°. Для полного погружения есть функции мультирум и стереопара. Выберите цвет, который идеально подойдёт к интерьеру вашего дома. С ИИ-помощником Салют нового поколения можно говорить, как с человеком — теперь он запоминает контекст беседы, знает ответы на вопросы обо всём на свете и умеет решать творческие задачи. Попросите его придумать рецепт плова без мяса, объяснить разницу между невесткой и золовкой или рассказать сказку про розового пони. Акустика 360°, мощность 40 Вт, функции «Мультирум» и «Стереопара» — есть всё, чтобы по достоинству оценить богатую библиотеку HiFi-стриминга Звук. В аудиостриминге Звук есть музыка, аудиосказки, радио, подкасты и волны — бесконечный поток треков, подобранных по вашим предпочтениям. Функция «Детектор шума» помогает присматривать за домом, когда вы далеко. Вы получите уведомление, если раздастся звук воды, собачий лай или другой шум. В разделе «Детектор шума» подключите подписку на охрану от «Цезарь Сателлит». Если придёт уведомление о посторонних звуках, вы сможете вызвать группу быстрого реагирования прямо из приложения.

Отзывы о товаре Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый




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Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Портативная акустика
Описание
Умная колонка с ИИ-помощником Салют на технологиях GigaChat. Внутри — объёмный 40-ваттный звук 360°. Для полного погружения есть функции мультирум и стереопара. Выберите цвет, который идеально подойдёт к интерьеру вашего дома. С ИИ-помощником Салют нового поколения можно говорить, как с человеком — теперь он запоминает контекст беседы, знает ответы на вопросы обо всём на свете и умеет решать творческие задачи. Попросите его придумать рецепт плова без мяса, объяснить разницу между невесткой и золовкой или рассказать сказку про розового пони. Акустика 360°, мощность 40 Вт, функции «Мультирум» и «Стереопара» — есть всё, чтобы по достоинству оценить богатую библиотеку HiFi-стриминга Звук. В аудиостриминге Звук есть музыка, аудиосказки, радио, подкасты и волны — бесконечный поток треков, подобранных по вашим предпочтениям. Функция «Детектор шума» помогает присматривать за домом, когда вы далеко. Вы получите уведомление, если раздастся звук воды, собачий лай или другой шум. В разделе «Детектор шума» подключите подписку на охрану от «Цезарь Сателлит». Если придёт уведомление о посторонних звуках, вы сможете вызвать группу быстрого реагирования прямо из приложения.
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Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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