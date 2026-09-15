Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG
Портативная акустика Яндекс – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для прослушивания музыки в любых условиях. Благодаря компактным габаритам и легкому весу в 0,35 кг колонку удобно брать с собой в дорогу или на прогулки. Мощность в 6 Вт обеспечивает четкий и громкий звук, который порадует каждого меломана. Акустическая система обладает монозвуком и оснащена двумя полосами AC, что способствует более качественной передаче звукового спектра. Встроенный аккумулятор емкостью 2500 мА·ч позволяет наслаждаться любимыми треками длительное время без подзарядки. Также устройство поддерживает питание как от сети, так и от аккумулятора, что делает его еще более универсальным. Колонка поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.0, обеспечивающий стабильное соединение с мобильными устройствами. Пластиковый корпус не только прочен, но и предает модели стильный оранжевый окрас, делая её яркой и запоминающейся. Наличие дисплея упрощает управление функциями и настройками. Важной деталью является динамик с диаметром ВЧ-динамика 44 мм, который в сочетании с технологией Li-pol питания гарантирует высококачественное звучание. Это надежное и удобное устройство от бренда Яндекс станет отличным спутником для любителей музыки, ценящих мобильность и качество звучания.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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