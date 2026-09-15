Top.Mail.Ru
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 17
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 18
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 19
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 20
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 21
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 22
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 23
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 24
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 25
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
оранжевый
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 17
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 18
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 19
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 20
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 21
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 22
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 23
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 24
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 25
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681377
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
оранжевый
Особенности
сервисы музыки и подкасты доступны при наличии подписки яндекс плюс
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
2500
Габаритные размеры
90x65x90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х9
Вес, г.
450

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG

Портативная акустика Яндекс – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для прослушивания музыки в любых условиях. Благодаря компактным габаритам и легкому весу в 0,35 кг колонку удобно брать с собой в дорогу или на прогулки. Мощность в 6 Вт обеспечивает четкий и громкий звук, который порадует каждого меломана. Акустическая система обладает монозвуком и оснащена двумя полосами AC, что способствует более качественной передаче звукового спектра. Встроенный аккумулятор емкостью 2500 мА·ч позволяет наслаждаться любимыми треками длительное время без подзарядки. Также устройство поддерживает питание как от сети, так и от аккумулятора, что делает его еще более универсальным. Колонка поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.0, обеспечивающий стабильное соединение с мобильными устройствами. Пластиковый корпус не только прочен, но и предает модели стильный оранжевый окрас, делая её яркой и запоминающейся. Наличие дисплея упрощает управление функциями и настройками. Важной деталью является динамик с диаметром ВЧ-динамика 44 мм, который в сочетании с технологией Li-pol питания гарантирует высококачественное звучание. Это надежное и удобное устройство от бренда Яндекс станет отличным спутником для любителей музыки, ценящих мобильность и качество звучания.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
оранжевый
Особенности
сервисы музыки и подкасты доступны при наличии подписки яндекс плюс
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
2500
Габаритные размеры
90x65x90 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для прослушивания музыки в любых условиях. Благодаря компактным габаритам и легкому весу в 0,35 кг колонку удобно брать с собой в дорогу или на прогулки. Мощность в 6 Вт обеспечивает четкий и громкий звук, который порадует каждого меломана. Акустическая система обладает монозвуком и оснащена двумя полосами AC, что способствует более качественной передаче звукового спектра. Встроенный аккумулятор емкостью 2500 мА·ч позволяет наслаждаться любимыми треками длительное время без подзарядки. Также устройство поддерживает питание как от сети, так и от аккумулятора, что делает его еще более универсальным. Колонка поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.0, обеспечивающий стабильное соединение с мобильными устройствами. Пластиковый корпус не только прочен, но и предает модели стильный оранжевый окрас, делая её яркой и запоминающейся. Наличие дисплея упрощает управление функциями и настройками. Важной деталью является динамик с диаметром ВЧ-динамика 44 мм, который в сочетании с технологией Li-pol питания гарантирует высококачественное звучание. Это надежное и удобное устройство от бренда Яндекс станет отличным спутником для любителей музыки, ценящих мобильность и качество звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5340 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...