Top.Mail.Ru
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий - фото 1
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий - фото 2
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий - фото 3
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий - фото 4
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
1.1
Мощность, Вт
40
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий - фото 1
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий - фото 2
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий - фото 3
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий - фото 4
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644559
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий
5 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Особенности
Световая индикация состояния, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
1.1
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
102
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Нет
Габаритные размеры
191x286x191мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х19
Вес, кг.
1.36

Описание товара Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий

Умная колонка SberBoom обеспечивает удобное взаимодействие. Виртуальный помощник «Салют» объединяет три неповторимых характера: интеллигентный Сбер, жизнерадостная Джой и педантичная Афина. Чтобы выбрать характер, необходимо произнести «Салют, позови Джой», Сбер, Афину». Общайтесь с помощником и задавайте вопросы. Ассистент помогает находить нужную информацию, ставить будильник, получать информацию о погоде, запускать приложения и музыку. Акустическая система из двух динамиков мощностью 40 Вт воспроизводит реалистичный звук. Для передачи чистого голоса без искажений интегрированы 4 микрофона. Беспроводная синхронизация с устройствами выполняется с помощью беспроводных интерфейсов Bluetooth и Wi-Fi. Корпус колонки SberBoom выполнен из пластика и ткани. На верхней панели расположены сенсорные кнопки управления.

Отзывы о товаре Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Особенности
Световая индикация состояния, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
1.1
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
102
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Нет
Габаритные размеры
191x286x191мм
Страна производитель
Китай
Описание
Умная колонка SberBoom обеспечивает удобное взаимодействие. Виртуальный помощник «Салют» объединяет три неповторимых характера: интеллигентный Сбер, жизнерадостная Джой и педантичная Афина. Чтобы выбрать характер, необходимо произнести «Салют, позови Джой», Сбер, Афину». Общайтесь с помощником и задавайте вопросы. Ассистент помогает находить нужную информацию, ставить будильник, получать информацию о погоде, запускать приложения и музыку. Акустическая система из двух динамиков мощностью 40 Вт воспроизводит реалистичный звук. Для передачи чистого голоса без искажений интегрированы 4 микрофона. Беспроводная синхронизация с устройствами выполняется с помощью беспроводных интерфейсов Bluetooth и Wi-Fi. Корпус колонки SberBoom выполнен из пластика и ткани. На верхней панели расположены сенсорные кнопки управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5070 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...