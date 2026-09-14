Портативная акустика Defender G78 (65178) Black
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб.
В наличии
Код товара: 477442
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 820 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
пульт ДУ
Мощность, Вт
70
Тип элементов питания
Li-Ion
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
295х687х285
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, кг.
6.3
Описание товара Портативная акустика Defender G78 (65178) Black
Стандарт Bluetooth 5.0 увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, радиус действия в 4 раза, а энергоемкость этого процесса существенно ниже, чем у предыдущих версий модулей беспроводной связи. True Wireless Stereo (TWS) — возможность сопряжения двух отдельных колонок по Bluetooth в акустическую 2.0 систему. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
пульт ДУ
Мощность, Вт
70
Тип элементов питания
Li-Ion
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
295х687х285
Страна производитель
Китай
Стандарт Bluetooth 5.0 увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, радиус действия в 4 раза, а энергоемкость этого процесса существенно ниже, чем у предыдущих версий модулей беспроводной связи. True Wireless Stereo (TWS) — возможность сопряжения двух отдельных колонок по Bluetooth в акустическую 2.0 систему. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Купить Портативная акустика Defender G78 (65178) Black - по цене 6820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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