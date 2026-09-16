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Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518)

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Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 1
Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 2
Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 3
Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 4
Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 5
Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 6
Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 7
Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 8
Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 9
Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 10
Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 11
Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 12
Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 13
Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 1
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 2
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 3
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 4
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 5
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 6
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 7
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 8
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 9
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 10
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 11
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 12
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 13
  • Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708031
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Характеристики

Бренд
Sven
Цвет
черный
Особенности
встроенный радиоприемник, одновременное подключения двух колонок, поддержка NFC, подсветка
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
58
Диаметр НЧ-динамика, мм
134
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5400
Габаритные размеры
502x235x226мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х28х25
Вес, г.
5

Описание товара Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518)

Представляем вашему вниманию портативную акустику Sven — идеальное сочетание мощности и портативности в стильном и практичном исполнении. Эта портативная колонка весом 5,7 кг оснащена емким аккумулятором на 5400 мА·ч, что обеспечивает продолжительное звучание без необходимости частой подзарядки. Работает устройство от надежных Li-Ion аккумуляторов, обеспечивая бесперебойное воспроизведение вашей любимой музыки. Корпус акустики выполнен из прочного пластика в элегантном черном цвете, гармонично вписываясь в любой интерьер. Внутри скрыты четыре динамика, которые в сочетании с мощностью 100 Вт создают насыщенный звук в формате 2.1, идеально подходящий для вечеринок и повседневного прослушивания музыки. Аудиосистема оснащена двухполосной акустической системой (AC), что позволяет сбалансированно воспроизводить как высокие, так и низкие частоты. Для расширения функциональности колонка имеет линейный AUX вход, что позволяет подключить ее к различным устройствам. Также предусмотрен разъем для карт памяти, который дает возможность проигрывать музыку непосредственно с карты, обеспечивая максимальное удобство в использовании. Хотя дисплей отсутствует, все необходимые элементы управления легко доступны и интуитивно понятны. Sven продолжает традиции надежности и качества, предлагая современное решение для любителей хорошего звука. Эта портативная колонка станет вашим верным спутником, обогащая музыку ярким и насыщенным звучанием в любое время и в любом месте.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518)




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Характеристики
Бренд
Sven
Цвет
черный
Особенности
встроенный радиоприемник, одновременное подключения двух колонок, поддержка NFC, подсветка
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
58
Диаметр НЧ-динамика, мм
134
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5400
Габаритные размеры
502x235x226мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию портативную акустику Sven — идеальное сочетание мощности и портативности в стильном и практичном исполнении. Эта портативная колонка весом 5,7 кг оснащена емким аккумулятором на 5400 мА·ч, что обеспечивает продолжительное звучание без необходимости частой подзарядки. Работает устройство от надежных Li-Ion аккумуляторов, обеспечивая бесперебойное воспроизведение вашей любимой музыки. Корпус акустики выполнен из прочного пластика в элегантном черном цвете, гармонично вписываясь в любой интерьер. Внутри скрыты четыре динамика, которые в сочетании с мощностью 100 Вт создают насыщенный звук в формате 2.1, идеально подходящий для вечеринок и повседневного прослушивания музыки. Аудиосистема оснащена двухполосной акустической системой (AC), что позволяет сбалансированно воспроизводить как высокие, так и низкие частоты. Для расширения функциональности колонка имеет линейный AUX вход, что позволяет подключить ее к различным устройствам. Также предусмотрен разъем для карт памяти, который дает возможность проигрывать музыку непосредственно с карты, обеспечивая максимальное удобство в использовании. Хотя дисплей отсутствует, все необходимые элементы управления легко доступны и интуитивно понятны. Sven продолжает традиции надежности и качества, предлагая современное решение для любителей хорошего звука. Эта портативная колонка станет вашим верным спутником, обогащая музыку ярким и насыщенным звучанием в любое время и в любом месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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