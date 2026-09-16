Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven PS-860 (SV-022518)
Представляем вашему вниманию портативную акустику Sven — идеальное сочетание мощности и портативности в стильном и практичном исполнении. Эта портативная колонка весом 5,7 кг оснащена емким аккумулятором на 5400 мА·ч, что обеспечивает продолжительное звучание без необходимости частой подзарядки. Работает устройство от надежных Li-Ion аккумуляторов, обеспечивая бесперебойное воспроизведение вашей любимой музыки. Корпус акустики выполнен из прочного пластика в элегантном черном цвете, гармонично вписываясь в любой интерьер. Внутри скрыты четыре динамика, которые в сочетании с мощностью 100 Вт создают насыщенный звук в формате 2.1, идеально подходящий для вечеринок и повседневного прослушивания музыки. Аудиосистема оснащена двухполосной акустической системой (AC), что позволяет сбалансированно воспроизводить как высокие, так и низкие частоты. Для расширения функциональности колонка имеет линейный AUX вход, что позволяет подключить ее к различным устройствам. Также предусмотрен разъем для карт памяти, который дает возможность проигрывать музыку непосредственно с карты, обеспечивая максимальное удобство в использовании. Хотя дисплей отсутствует, все необходимые элементы управления легко доступны и интуитивно понятны. Sven продолжает традиции надежности и качества, предлагая современное решение для любителей хорошего звука. Эта портативная колонка станет вашим верным спутником, обогащая музыку ярким и насыщенным звучанием в любое время и в любом месте.
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