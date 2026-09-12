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Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad

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Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 1
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 2
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 3
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 4
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 5
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 6
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 7
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 8
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 9
Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый, черный
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 1
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 2
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 3
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 4
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 5
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 6
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 7
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 8
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 9
  • Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702031
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый, черный
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
178x68x72 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х12
Вес, кг.
1.53

Описание товара Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad

Портативная акустика JBL представляет собой надежное и стильное устройство, созданное для любителей качественного звука и удобства в использовании. Эта колонка оснащена самыми современными технологиями, которые позволяют наслаждаться любимой музыкой в любой обстановке. Основные характеристики этой модели включают версию Bluetooth 5.4, которая обеспечивает стабильное и быстрое соединение с устройствами. Емкость аккумулятора составляет впечатляющие 7500 мА·ч, что позволяет слушать музыку длительное время без необходимости частой подзарядки. Колонка питается от встроенного Li-Ion аккумулятора, что делает её идеальной для путешествий и активного отдыха. Корпус выполнен из прочного пластика и доступен в стильных зеленом и черном цветах, что позволяет выбрать вариант по вкусу. Звуковая система моно с двумя динамиками, мощностью 30 Вт, обеспечивает чистый и объемный звук с хорошими низкими и высокими частотами. Диаметр высокочастотного динамика составляет 16 мм, а низкочастотного – 45 мм, что гарантирует качественное воспроизведение всех звуковых нюансов. Отношение сигнал/шум на уровне 80 дБ подчеркивает высокое качество звука, которое удовлетворит даже самого искушенного слушателя. Количество полос акустической системы – 2, что делает звучание более насыщенным и полным. Это превосходное решение для любых мероприятий, будь то пикник на природе или вечеринка дома. Портативная акустика JBL – это сочетание инновационного дизайна, передовых технологий и гарантированного качества звука, которое делает её отличным выбором для всех, кто ценит комфорт и мощное звучание в компактной форме.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 6 (JBLCHARGE6SQUAD) Squad




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый, черный
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
178x68x72 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL представляет собой надежное и стильное устройство, созданное для любителей качественного звука и удобства в использовании. Эта колонка оснащена самыми современными технологиями, которые позволяют наслаждаться любимой музыкой в любой обстановке. Основные характеристики этой модели включают версию Bluetooth 5.4, которая обеспечивает стабильное и быстрое соединение с устройствами. Емкость аккумулятора составляет впечатляющие 7500 мА·ч, что позволяет слушать музыку длительное время без необходимости частой подзарядки. Колонка питается от встроенного Li-Ion аккумулятора, что делает её идеальной для путешествий и активного отдыха. Корпус выполнен из прочного пластика и доступен в стильных зеленом и черном цветах, что позволяет выбрать вариант по вкусу. Звуковая система моно с двумя динамиками, мощностью 30 Вт, обеспечивает чистый и объемный звук с хорошими низкими и высокими частотами. Диаметр высокочастотного динамика составляет 16 мм, а низкочастотного – 45 мм, что гарантирует качественное воспроизведение всех звуковых нюансов. Отношение сигнал/шум на уровне 80 дБ подчеркивает высокое качество звука, которое удовлетворит даже самого искушенного слушателя. Количество полос акустической системы – 2, что делает звучание более насыщенным и полным. Это превосходное решение для любых мероприятий, будь то пикник на природе или вечеринка дома. Портативная акустика JBL – это сочетание инновационного дизайна, передовых технологий и гарантированного качества звука, которое делает её отличным выбором для всех, кто ценит комфорт и мощное звучание в компактной форме.


Теги товара: водонепроницаемые
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Отзывы


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