Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый)
Портативная акустика Яндекс – это стильное и мощное устройство, которое станет отличным выбором для ценителей качественного звука. Эта колонка весом всего 0,9 кг обеспечивает чистый и насыщенный звук благодаря общей мощности в 24 Вт и поддержке звуковой схемы 2.1 с тремя динамиками. Высокочастотный динамик диаметром 20 мм и низкочастотный динамик диаметром 63 мм гарантируют глубокие басы и четкие высокие частоты. Колонка выполнена в стильном красном цвете, который прекрасно дополнит ваш интерьер. Корпус из пластика обеспечивает легкость и долговечность устройства, а современный дисплей упрощает управление настройками и отображает важную информацию. Яндекс позаботился о том, чтобы использование устройства было максимально удобным. Поддержка беспроводных технологий Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi позволяет вам воспроизводить музыку с любых совместимых устройств без лишних проводов. Питание от сети обеспечивает стабильную работу на протяжении длительного времени. Эта портативная колонка станет надежным спутником на любом мероприятии, обеспечивая потрясающее звучание и удобство использования.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, только не можем подписку оформить, не получается
Достоинства:
Комментарий:
работает пока хорошо, но на сколько хватит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Музыку включает, на вопросы отвечает. Сказать, что это искусственный "интеллект" не могу. Усовершенствованный Яндекс поисковик. На многие вопросы отвечает: "Я в этом не разбираюсь". Игрушка, способная слегка разнообразить досуг, Не могу сказать, что дешовая
Достоинства:
Комментарий:
Пока еще не проверял , но упаковка пришла целая , оригинал , надеюсь в работе будет всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично работает! быстро подключилась, хороший громкий звук! покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, умная Алиса, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
все супер. упаковка в идеальном состоянии, распаковали, сразу зацепилась, подключили ВиФи и
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая штука. Всё настроено всё работает. Обычно супруга у меня постоянно спрашивала сколько градусов на улице, теперь есть у кого спросить. Не большая, компактная, с хорошим звучанием. Так же в колонке уже встроен протокол зигби. С помощью него настроил свет.
Достоинства:
Комментарий:
классная вещь. пришла быстро, настроился и работает
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка вся в плёночке! 100% оригинал, всё проверил! Колонка пушшшка) рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
взял в подарок, но ещё не вручил. думаю будет в радость
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению с Марусей мини, просто небо и земля, мгновеный отклик, шепот, быстрота реакции, мы довольны, ну и размер тоже понравился
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Всп работает. Разница с большой в том что ее нельзя подключить к технике. Но за свои деньги отличная!
Достоинства:
Комментарий:
В восторге от колонки! Думала будет тихая из за того что маленький размер, но все шикарно. Алиса слышит даже шепот. К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя.Всё соответствует.Звук бомба просто.Работает отлично.Все довольны
Достоинства:
Комментарий:
Отличная! Хороший,четкий звук, довольно увесистая! Еще что мне понравилось, то что она включает музыку по моему вкусу)
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за качество и ценник. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто супер.Покупкой довольна.Продавца советую.Упакована отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Колонка отличная. единственное доставка подкачала. Позвонили за 15-30 минут до приезда вообще не в тот день, который был написан. Меня дома не оказалось. Сказали, что потом только через 4 дня и тоже не в тот день, который написан. И сообщат так же за пол часа. Пришлось их ловить по городу, забирать так. Поверх никакой упаковки не было. Только оригинальная пленка. Из-за этого пленка была прям грязная. Ничего особо страшного, но осадочек остался
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро. Коробка в отличном состояние. Установила все быстро. Теперь моя малиновая красавица радует нас! Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Колонка работает.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо но маленько тупит не с первого раза ставит то что просишь
Достоинства:
Комментарий:
Колонкой довольны ! Ребенок в восторге , пришла в заводской упаковке! рабочая в отличном состоянии ! спасибо продавцу ! рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
упакована хорошо,брал на подарок , позже дополню отзыв
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый)
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, только не можем подписку оформить, не получается
Достоинства:
Комментарий:
работает пока хорошо, но на сколько хватит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Музыку включает, на вопросы отвечает. Сказать, что это искусственный "интеллект" не могу. Усовершенствованный Яндекс поисковик. На многие вопросы отвечает: "Я в этом не разбираюсь". Игрушка, способная слегка разнообразить досуг, Не могу сказать, что дешовая
Достоинства:
Комментарий:
Пока еще не проверял , но упаковка пришла целая , оригинал , надеюсь в работе будет всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично работает! быстро подключилась, хороший громкий звук! покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, умная Алиса, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
все супер. упаковка в идеальном состоянии, распаковали, сразу зацепилась, подключили ВиФи и
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая штука. Всё настроено всё работает. Обычно супруга у меня постоянно спрашивала сколько градусов на улице, теперь есть у кого спросить. Не большая, компактная, с хорошим звучанием. Так же в колонке уже встроен протокол зигби. С помощью него настроил свет.
Достоинства:
Комментарий:
классная вещь. пришла быстро, настроился и работает
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка вся в плёночке! 100% оригинал, всё проверил! Колонка пушшшка) рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
взял в подарок, но ещё не вручил. думаю будет в радость
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению с Марусей мини, просто небо и земля, мгновеный отклик, шепот, быстрота реакции, мы довольны, ну и размер тоже понравился
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Всп работает. Разница с большой в том что ее нельзя подключить к технике. Но за свои деньги отличная!
Достоинства:
Комментарий:
В восторге от колонки! Думала будет тихая из за того что маленький размер, но все шикарно. Алиса слышит даже шепот. К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя.Всё соответствует.Звук бомба просто.Работает отлично.Все довольны
Достоинства:
Комментарий:
Отличная! Хороший,четкий звук, довольно увесистая! Еще что мне понравилось, то что она включает музыку по моему вкусу)
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за качество и ценник. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто супер.Покупкой довольна.Продавца советую.Упакована отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Колонка отличная. единственное доставка подкачала. Позвонили за 15-30 минут до приезда вообще не в тот день, который был написан. Меня дома не оказалось. Сказали, что потом только через 4 дня и тоже не в тот день, который написан. И сообщат так же за пол часа. Пришлось их ловить по городу, забирать так. Поверх никакой упаковки не было. Только оригинальная пленка. Из-за этого пленка была прям грязная. Ничего особо страшного, но осадочек остался
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро. Коробка в отличном состояние. Установила все быстро. Теперь моя малиновая красавица радует нас! Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Колонка работает.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо но маленько тупит не с первого раза ставит то что просишь
Достоинства:
Комментарий:
Колонкой довольны ! Ребенок в восторге , пришла в заводской упаковке! рабочая в отличном состоянии ! спасибо продавцу ! рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
упакована хорошо,брал на подарок , позже дополню отзыв