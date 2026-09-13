Top.Mail.Ru
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
фиолетовый
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718462
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Цвет
фиолетовый
Особенности
поддержка Wi-Fi, подсветка
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Количество динамиков
5
Диаметр НЧ-динамика, мм
46
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
132x201x132 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х17
Вес, кг.
2.63

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый

Умная колонка Яндекс Станция 3 выполнена в корпусе фиолетового цвета. В верхнюю часть интегрирована LED-подсветка с анимированными реакциями при взаимодействии с Алисой. Атмосферная подсветка в боковой панели с 12 светодиодами и линзами создает эффектные градиенты и разные световые проекции на стене помещения. В приложении Дом с Алисой можно настраивать палитру и режимы освещения. Акустическая система мощностью 50 Вт обеспечивает чистый звук с пространственным эффектом. Благодаря технологии Room Correction 2.0 звучание адаптируется под размеры и форму помещения. Чувствительные микрофоны точно распознают голосовые команды. Виртуальный ассистент Алиса с нейросетью YandexGPT общается как интересный собеседник, запоминает голоса и музыкальные предпочтения пользователей. С помощником можно разговаривать шепотом. Умная колонка Яндекс Станция 3 включает музыку, рассказывает сказки и стихи, запускает развлекательные и обучающие игры, ставит таймер и будильник. Хаб управления Zigbee обеспечивает совместимость с датчиками и устройствами умного дома.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Яндекс
Цвет
фиолетовый
Особенности
поддержка Wi-Fi, подсветка
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Количество динамиков
5
Диаметр НЧ-динамика, мм
46
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
132x201x132 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Умная колонка Яндекс Станция 3 выполнена в корпусе фиолетового цвета. В верхнюю часть интегрирована LED-подсветка с анимированными реакциями при взаимодействии с Алисой. Атмосферная подсветка в боковой панели с 12 светодиодами и линзами создает эффектные градиенты и разные световые проекции на стене помещения. В приложении Дом с Алисой можно настраивать палитру и режимы освещения. Акустическая система мощностью 50 Вт обеспечивает чистый звук с пространственным эффектом. Благодаря технологии Room Correction 2.0 звучание адаптируется под размеры и форму помещения. Чувствительные микрофоны точно распознают голосовые команды. Виртуальный ассистент Алиса с нейросетью YandexGPT общается как интересный собеседник, запоминает голоса и музыкальные предпочтения пользователей. С помощником можно разговаривать шепотом. Умная колонка Яндекс Станция 3 включает музыку, рассказывает сказки и стихи, запускает развлекательные и обучающие игры, ставит таймер и будильник. Хаб управления Zigbee обеспечивает совместимость с датчиками и устройствами умного дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...