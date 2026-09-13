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Характеристики
Цвет
фиолетовый
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718462
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Описание товара Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый
Умная колонка Яндекс Станция 3 выполнена в корпусе фиолетового цвета. В верхнюю часть интегрирована LED-подсветка с анимированными реакциями при взаимодействии с Алисой. Атмосферная подсветка в боковой панели с 12 светодиодами и линзами создает эффектные градиенты и разные световые проекции на стене помещения. В приложении Дом с Алисой можно настраивать палитру и режимы освещения.
Акустическая система мощностью 50 Вт обеспечивает чистый звук с пространственным эффектом. Благодаря технологии Room Correction 2.0 звучание адаптируется под размеры и форму помещения. Чувствительные микрофоны точно распознают голосовые команды. Виртуальный ассистент Алиса с нейросетью YandexGPT общается как интересный собеседник, запоминает голоса и музыкальные предпочтения пользователей. С помощником можно разговаривать шепотом. Умная колонка Яндекс Станция 3 включает музыку, рассказывает сказки и стихи, запускает развлекательные и обучающие игры, ставит таймер и будильник. Хаб управления Zigbee обеспечивает совместимость с датчиками и устройствами умного дома.
Умная колонка Яндекс Станция 3 выполнена в корпусе фиолетового цвета. В верхнюю часть интегрирована LED-подсветка с анимированными реакциями при взаимодействии с Алисой. Атмосферная подсветка в боковой панели с 12 светодиодами и линзами создает эффектные градиенты и разные световые проекции на стене помещения. В приложении Дом с Алисой можно настраивать палитру и режимы освещения.
Акустическая система мощностью 50 Вт обеспечивает чистый звук с пространственным эффектом. Благодаря технологии Room Correction 2.0 звучание адаптируется под размеры и форму помещения. Чувствительные микрофоны точно распознают голосовые команды. Виртуальный ассистент Алиса с нейросетью YandexGPT общается как интересный собеседник, запоминает голоса и музыкальные предпочтения пользователей. С помощником можно разговаривать шепотом. Умная колонка Яндекс Станция 3 включает музыку, рассказывает сказки и стихи, запускает развлекательные и обучающие игры, ставит таймер и будильник. Хаб управления Zigbee обеспечивает совместимость с датчиками и устройствами умного дома.
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