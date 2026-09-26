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Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый

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Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 1
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 2
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 3
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 4
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 5
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 6
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 7
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 8
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 9
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 10
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 11
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
серый
Звук
1.0
Мощность, Вт
40
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 1
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 2
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 3
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 4
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 5
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 6
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 7
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 8
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 9
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 10
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 11
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 280 руб. 
Начислим 1428 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644569
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый
14 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
серый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключения двух колонок, поддержка Wi-Fi, подсветка
Звук
1.0
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
101
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Нет
Габаритные размеры
191x286x191мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х19
Вес, кг.
2.1

Описание товара Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый

Умная колонка SberBoom представлена в сером корпусе с креплением на стену и устойчивой основой для настольной установки. Устройство дополнено действующей в такт музыке RGB-подсветкой. Колонка оснащена 2 динамиками с мощностью 40 Вт и чувствительным микрофоном для приема голосовых команд. На верхней панели есть сенсорный регулятор громкости и кнопка включения/отключения микрофона. SberBoom с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi не требует сложной настройки с экосистемой умного дома Сбер. Вы можете управлять сценариями умной колонки через мобильное приложение и голосового помощника Салют. Устройство дополнено функцией TWS для объединения нескольких колонок в стереопару.

Отзывы о товаре Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
серый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключения двух колонок, поддержка Wi-Fi, подсветка
Звук
1.0
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
101
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Нет
Габаритные размеры
191x286x191мм
Страна производитель
Китай
Описание
Умная колонка SberBoom представлена в сером корпусе с креплением на стену и устойчивой основой для настольной установки. Устройство дополнено действующей в такт музыке RGB-подсветкой. Колонка оснащена 2 динамиками с мощностью 40 Вт и чувствительным микрофоном для приема голосовых команд. На верхней панели есть сенсорный регулятор громкости и кнопка включения/отключения микрофона. SberBoom с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi не требует сложной настройки с экосистемой умного дома Сбер. Вы можете управлять сценариями умной колонки через мобильное приложение и голосового помощника Салют. Устройство дополнено функцией TWS для объединения нескольких колонок в стереопару.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый - стоимость товара 14280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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