Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black
Портативная акустическая система Sven — это мощная и универсальная колонка, которая станет идеальным выбором для любителей качественного звука на ходу. Выполненная в стильном черном цвете, она не только привлекает внимание своим современным дизайном, но и удивляет функциональностью. Эта колонка обеспечивает моно звук общей мощностью 160 Вт, что позволяет наслаждаться громкими и чистыми звуками в любом месте. Она оснащена двумя динамиками, каждый из которых включает две полосы. Диаметр ВЧ-динамика составляет 64 мм, а НЧ-динамика — внушительные 140 мм, что обеспечивает сбалансированное воспроизведение высоких и низких частот. Пластиковый корпус колонки делает её лёгкой и прочной, что удобно для переноски. Для подключения к устройствам предусмотрены возможности Bluetooth и NFC, что позволяет быстро и легко соединять акустику с вашими гаджетами. Также предусмотрен линейный AUX вход и USB-разъем для дополнительной универсальности подключения. Эта модель может питаться как от сети, так и от аккумулятора, что делает её идеальной для использования как дома, так и на улице. С колонкой Sven вы всегда можете наслаждаться любимой музыкой, где бы вы ни находились.
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