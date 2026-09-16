Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black
Портативная акустическая система Sven представляет собой мощное и стильное решение для любителей качественного звука. Эта колонка обладает внушительными характеристиками, которые делают её идеальным выбором для домашних вечеринок и больших мероприятий. Суммарная мощность устройства составляет целых 1000 Вт, что позволяет воспроизводить четкий и насыщенный звук на любой громкости. Колонка оснащена четырьмя динамиками и поддерживает двухполосную АС, что обеспечивает широкую звуковую сцену и глубокие басы. Бренд Sven известен своим качеством и надёжностью, а черный цвет корпуса в сочетании с материалами пластиков и MDF придают устройству современный и элегантный вид. Несмотря на вес в 17,2 кг, акустика легко перемещается, что делает её действительно портативной. Для подключения к устройствам Sven предоставляет современную версию Bluetooth 5.0, обеспечивающую стабильную и быструю беспроводную связь. Кроме того, доступно подключение по USB и разъем для наушников для более универсальной функциональности. Питание осуществляется от сети, что гарантирует длительную работу без необходимости замены батарей. Портативная акустическая система Sven сочетает в себе мощность, стиль и удобство, предлагаем выдающееся качество звука в любой ситуации.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black