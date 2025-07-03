Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит
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Загружаем...
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит
Портативная акустическая система от Яндекс — это мощное и стильное устройство, которое станет отличным выбором для любителей качественного звука. Эта колонка весом 2,7 кг обладает мощностью 65 Вт, обеспечивая насыщенное и глубокое звучание. Продуманный до мелочей дизайн включает в себя корпус из металла и пластика, выполненный в элегантном черном цвете. Модель оснащена тремя полосами акустической системы, что позволяет максимально точно воспроизводить разные частоты звука. Портативная колонка поддерживает современный протокол Bluetooth v5.0 и может подключаться к устройствам через Wi-Fi, что обеспечивает удобство в использовании и стабильное соединение. Устройство оборудовано пятью динамиками: один 20 мм высокочастотный динамик и один 88 мм низкочастотный динамик, которые создают впечатляющий моно-звук. Наличие дисплея добавляет удобство в управлении и настройке устройства. Колонка питается от сети, что позволяет использовать её в домашних условиях на протяжении долгого времени без необходимости зарядки. Бренд Яндекс гарантирует надежность и качество, а также передовые технологии, внедренные в эту модель.
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Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо работает.
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок в восторге!!!
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Радует. Звук нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает
Достоинства:
Комментарий:
Дочка довольна
Достоинства:
Комментарий:
Все работает подключение к сети быстрое без глюков
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь !!!
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую.Классная и удобная.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Отменная игрушка. Работает прекрасно. По доставке нарекания на минус 5. Продавцу настоятельно рекомендую соблюдать собственные условия!
Достоинства:
Комментарий:
Алиса работает, ребенок счастлив. Быстрая доставка, советую.
Достоинства:
Комментарий:
пока не знаю, покупали на подарок, узнаю напишу позже.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
отлично можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Прикольно. Всё работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Я всем довольна,максимум небольшая проблема что Алиса не всегда понимает какие то простые вещи и приходиться по несколько раз повторять одно и тоже
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, пока все очень радует
Достоинства:
Комментарий:
Пока не проверял внешний вид хороший!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная . Брала как вторую для кухни . Быстро подключилась . Доставка была очень быстра
Достоинства:
Комментарий:
Огонь\nС премиум просто летает и всю технику подключили
Достоинства:
Комментарий:
работает все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Интересная вещь. Вообще всегда был противником подобных гаджетов, но ребенок очень хотел себе эту станцию на ДР, купили. Работает отлично, без подписки функционал ограничен, но абсолютно не критично, информацию в интернете находит, отвечает на любые вопросы. Подписка предлагается в подарок на месяц, но даже не стал заморачиваться. Музыка звучит на ней не \"айс\", когда становится скучно всегда можно включить радио. Качество материалов хорошее. Есть напоминалки, будильник. Плюс можно настроить сценарии поведения Алисы при произнесении определенных фраз или настроить сценарий с привязкой ко времени. В общем как оказалось вещь полезная и помогает сэкономить время.
Достоинства:
Комментарий:
говорливая собеседница
Достоинства:
Комментарий:
новая версия, лучше старой
Достоинства:
Комментарий:
ребёнок счастлив
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, дочка очень довольна, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Дети в восторге :)
Достоинства:
Комментарий:
Калонка класс, лучше играет, чем предыдущая версия Лайт
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка!Алиса умничка
Достоинства:
Комментарий:
норма
Достоинства:
Комментарий:
это на подарок на день рождения установили подключили все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
огонь рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
клевая вещь! дочке нравится
Достоинства:
Комментарий:
легко подключается))
Достоинства:
Комментарий:
замечательная, милая вещица :) с ней не так одиноко и просто удобнее жить, включать/выключать свет, кондиционер и прочее голосом, а также слушать музыку. ну и её эмоции с экранчика выглядят мило!
Достоинства:
Комментарий:
Доставлена вовремя курьерской службой, прекрасная упаковка!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо,все хорошо,остались довольны
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо работает.
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок в восторге!!!
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Радует. Звук нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает
Достоинства:
Комментарий:
Дочка довольна
Достоинства:
Комментарий:
Все работает подключение к сети быстрое без глюков
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь !!!
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую.Классная и удобная.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Отменная игрушка. Работает прекрасно. По доставке нарекания на минус 5. Продавцу настоятельно рекомендую соблюдать собственные условия!
Достоинства:
Комментарий:
Алиса работает, ребенок счастлив. Быстрая доставка, советую.
Достоинства:
Комментарий:
пока не знаю, покупали на подарок, узнаю напишу позже.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
отлично можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Прикольно. Всё работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Я всем довольна,максимум небольшая проблема что Алиса не всегда понимает какие то простые вещи и приходиться по несколько раз повторять одно и тоже
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, пока все очень радует
Достоинства:
Комментарий:
Пока не проверял внешний вид хороший!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная . Брала как вторую для кухни . Быстро подключилась . Доставка была очень быстра
Достоинства:
Комментарий:
Огонь\nС премиум просто летает и всю технику подключили
Достоинства:
Комментарий:
работает все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Интересная вещь. Вообще всегда был противником подобных гаджетов, но ребенок очень хотел себе эту станцию на ДР, купили. Работает отлично, без подписки функционал ограничен, но абсолютно не критично, информацию в интернете находит, отвечает на любые вопросы. Подписка предлагается в подарок на месяц, но даже не стал заморачиваться. Музыка звучит на ней не \"айс\", когда становится скучно всегда можно включить радио. Качество материалов хорошее. Есть напоминалки, будильник. Плюс можно настроить сценарии поведения Алисы при произнесении определенных фраз или настроить сценарий с привязкой ко времени. В общем как оказалось вещь полезная и помогает сэкономить время.
Достоинства:
Комментарий:
говорливая собеседница
Достоинства:
Комментарий:
новая версия, лучше старой
Достоинства:
Комментарий:
ребёнок счастлив
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, дочка очень довольна, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Дети в восторге :)
Достоинства:
Комментарий:
Калонка класс, лучше играет, чем предыдущая версия Лайт
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка!Алиса умничка
Достоинства:
Комментарий:
норма
Достоинства:
Комментарий:
это на подарок на день рождения установили подключили все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
огонь рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
клевая вещь! дочке нравится
Достоинства:
Комментарий:
легко подключается))
Достоинства:
Комментарий:
замечательная, милая вещица :) с ней не так одиноко и просто удобнее жить, включать/выключать свет, кондиционер и прочее голосом, а также слушать музыку. ну и её эмоции с экранчика выглядят мило!
Достоинства:
Комментарий:
Доставлена вовремя курьерской службой, прекрасная упаковка!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо,все хорошо,остались довольны