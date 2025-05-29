Портативная акустика JBL GO 3 красная
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396052
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
ремешок
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
87,5х75х41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Портативная акустика JBL GO 3 красная
В ультракомпактном корпусе Go 3 скрывается неожиданно мощный звук JBL и глубокие басы. JBL Go 3 удачно сочетаются разноцветная ткань и выразительные детали — колонка выглядит так же великолепно, как и звучит. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли колонку JBL Go 3 можно брать куда угодно.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
ремешок
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
87,5х75х41
Страна производитель
Китай
В ультракомпактном корпусе Go 3 скрывается неожиданно мощный звук JBL и глубокие басы. JBL Go 3 удачно сочетаются разноцветная ткань и выразительные детали — колонка выглядит так же великолепно, как и звучит. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли колонку JBL Go 3 можно брать куда угодно.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
JBL он и в Африке JBL Звучит как заявлено в характеристиках Концерт не озвучить, но как мобильная колонка вполне
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук и достаточно удобно.
Достоинства:
Комментарий:
супер, очень классная, соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Просто в восторге от этой малышки. Работа в саду теперь в разы радостнее. Звук хороший, конечно не как в аэрподсах , но вполне . И громкость (если нужно) прекрасная. Удобно подвешивать. В том числе и за ветки деревьев.
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, сделано качественно. хороший подарок
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка. Работает просто огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный звук! Мощный! Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Обалденная колонка ,оригинал ,громкая ,громче 4 клипки , Как всегда JBL меня порадовал
Достоинства:
Комментарий:
Классная, компактная, маленькая, но очень громкая колонка. Доставка быстрая, хорошая и надёжная упаковка. Брали в подарок! Отличная вещь. Удобно брать с собой в дорогу.
Достоинства:
Комментарий:
заказ доставлен мгновенно, меньше через час!! Уже использую) красиво, звук нормальный!
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактная и очень полезная колонка. Не смотря на размеры, звук супер
Достоинства:
Комментарий:
Куплена в подарок. Одариваемый очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка очень понравилась! Звучит прям громко, слышны и высокие и низкие ноты. Выглядит стильно. С приложением jbl синхронизируется, можно её включить и без приложения. Коробка была целой, не помятой иищапечатаной. Спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
семи ватную проверял несколько часов, играла исправно!
Достоинства:
Комментарий:
Качественная, приятная вещь! Звучит неплохо. Есть приложение с эквалайзером и возможностью объединения двух колонок в стереосистему.
Достоинства:
Комментарий:
огонь колока . очень громкая
Достоинства:
Комментарий:
Взяла на подарок, у меня такая же покупкой очень довольна, долго держит заряд и чистый звук
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал Звук Jbl очень радует
Достоинства:
Комментарий:
Покупка порадовала хороший достаточно громкий звук, работает около 10 часов прослушивания музыки. Быстро подключила к приложению, где можно смотреть уровень заряда колонки и регулировать настройки. Удобно брать с собой . Качество материалов хорошее, приятная наощупь. Красивый яркий цвет Муж, увидев такую классную малышку у меня, заказал себе тоже, только черную
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка рекомендую оригинал
Достоинства:
Комментарий:
звук,внешний вид,все отлично,приложение не скачивала,работал с Яндекс музыки,телефон увидел устройство моментально,ничего мутить не пришлось,после включения работал часа два до полной разрядки,заряжался тоже часа два. шкалы зарядки нет,ну может есть какой-то другой цвет,пока не разобралась. В общем устройство шикарное,рекомендую. По цене дороговато,но того стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично держит заряд. Конечно по качеству звука уступает своим старшим собратьям, но она для других задач. По соотношению цены-качества, один из лучших вариантов на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
играет как колонки эсс 90 , МОЩНО С БАСМОМ, КАК В МАШИНЕ С САБОМ
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал! Звук хороший, ёмкость АКБ большая!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка! Дочь восторге, очень громкая! Спасибо большое продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая! Но такая классная в использовании! Звук для такой малышки просто супер!
Достоинства:
Комментарий:
Звук огнище, чистый и объёмный. Дизайн отличный. 100% рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень Крутая!! Брала ребенку, идеально на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Муж в восторге, по качеству звука хорошая
Портативная акустика JBL GO 3 красная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL GO 3 красная
Достоинства:
Комментарий:
JBL он и в Африке JBL Звучит как заявлено в характеристиках Концерт не озвучить, но как мобильная колонка вполне
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук и достаточно удобно.
Достоинства:
Комментарий:
супер, очень классная, соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Просто в восторге от этой малышки. Работа в саду теперь в разы радостнее. Звук хороший, конечно не как в аэрподсах , но вполне . И громкость (если нужно) прекрасная. Удобно подвешивать. В том числе и за ветки деревьев.
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, сделано качественно. хороший подарок
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка. Работает просто огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный звук! Мощный! Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Обалденная колонка ,оригинал ,громкая ,громче 4 клипки , Как всегда JBL меня порадовал
Достоинства:
Комментарий:
Классная, компактная, маленькая, но очень громкая колонка. Доставка быстрая, хорошая и надёжная упаковка. Брали в подарок! Отличная вещь. Удобно брать с собой в дорогу.
Достоинства:
Комментарий:
заказ доставлен мгновенно, меньше через час!! Уже использую) красиво, звук нормальный!
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактная и очень полезная колонка. Не смотря на размеры, звук супер
Достоинства:
Комментарий:
Куплена в подарок. Одариваемый очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка очень понравилась! Звучит прям громко, слышны и высокие и низкие ноты. Выглядит стильно. С приложением jbl синхронизируется, можно её включить и без приложения. Коробка была целой, не помятой иищапечатаной. Спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
семи ватную проверял несколько часов, играла исправно!
Достоинства:
Комментарий:
Качественная, приятная вещь! Звучит неплохо. Есть приложение с эквалайзером и возможностью объединения двух колонок в стереосистему.
Достоинства:
Комментарий:
огонь колока . очень громкая
Достоинства:
Комментарий:
Взяла на подарок, у меня такая же покупкой очень довольна, долго держит заряд и чистый звук
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал Звук Jbl очень радует
Достоинства:
Комментарий:
Покупка порадовала хороший достаточно громкий звук, работает около 10 часов прослушивания музыки. Быстро подключила к приложению, где можно смотреть уровень заряда колонки и регулировать настройки. Удобно брать с собой . Качество материалов хорошее, приятная наощупь. Красивый яркий цвет Муж, увидев такую классную малышку у меня, заказал себе тоже, только черную
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка рекомендую оригинал
Достоинства:
Комментарий:
звук,внешний вид,все отлично,приложение не скачивала,работал с Яндекс музыки,телефон увидел устройство моментально,ничего мутить не пришлось,после включения работал часа два до полной разрядки,заряжался тоже часа два. шкалы зарядки нет,ну может есть какой-то другой цвет,пока не разобралась. В общем устройство шикарное,рекомендую. По цене дороговато,но того стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично держит заряд. Конечно по качеству звука уступает своим старшим собратьям, но она для других задач. По соотношению цены-качества, один из лучших вариантов на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
играет как колонки эсс 90 , МОЩНО С БАСМОМ, КАК В МАШИНЕ С САБОМ
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал! Звук хороший, ёмкость АКБ большая!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка! Дочь восторге, очень громкая! Спасибо большое продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая! Но такая классная в использовании! Звук для такой малышки просто супер!
Достоинства:
Комментарий:
Звук огнище, чистый и объёмный. Дизайн отличный. 100% рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень Крутая!! Брала ребенку, идеально на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Муж в восторге, по качеству звука хорошая