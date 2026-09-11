Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408)
Портативная акустика Sven — это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Эта черная колонка весит всего 2,5 кг и предлагает мощность в 40 Вт, обеспечивая насыщенный и громкий звук благодаря технологии 2.0. Она оснащена двумя динамиками и одной полосой АС для сбалансированного аудиопотока. Благодаря встроенному аккумулятору устройство способно работать автономно до 8 часов, что позволяет наслаждаться любимой музыкой на протяжении всего дня без необходимости в частой подзарядке. Sven поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что обеспечивает удобство в использовании и свободу от проводов. Для дополнительных возможностей подключения есть линейный AUX вход и USB-порт, которые позволяют напрямую подключать внешние устройства. Изготовленный из прочного пластика корпус гарантирует долговечность и стильный внешний вид, который прекрасно впишется в любой интерьер или уличное мероприятие. Несмотря на отсутствие дисплея, управление устройством интуитивно понятно и удобно. Портативная колонка Sven станет надежным спутником в любой ситуации, обеспечивая качественное звучание и современный функционал.
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