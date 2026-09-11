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Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408)

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Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 1
Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 2
Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 3
Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 4
Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 5
Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 6
Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 7
Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 8
Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 9
Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
40
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 1
  • Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 2
  • Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 3
  • Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 4
  • Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 5
  • Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 6
  • Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 7
  • Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 8
  • Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 9
  • Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
5 730 руб.  7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571117
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, поддержка microSD, ручка, световые эффекты
Звук
2.0
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7200
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
360x190x147 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х22х18
Вес, кг.
3.45

Описание товара Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408)

Портативная акустика Sven — это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Эта черная колонка весит всего 2,5 кг и предлагает мощность в 40 Вт, обеспечивая насыщенный и громкий звук благодаря технологии 2.0. Она оснащена двумя динамиками и одной полосой АС для сбалансированного аудиопотока. Благодаря встроенному аккумулятору устройство способно работать автономно до 8 часов, что позволяет наслаждаться любимой музыкой на протяжении всего дня без необходимости в частой подзарядке. Sven поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что обеспечивает удобство в использовании и свободу от проводов. Для дополнительных возможностей подключения есть линейный AUX вход и USB-порт, которые позволяют напрямую подключать внешние устройства. Изготовленный из прочного пластика корпус гарантирует долговечность и стильный внешний вид, который прекрасно впишется в любой интерьер или уличное мероприятие. Несмотря на отсутствие дисплея, управление устройством интуитивно понятно и удобно. Портативная колонка Sven станет надежным спутником в любой ситуации, обеспечивая качественное звучание и современный функционал.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-370 2.0 чёрные (SV-020408)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, поддержка microSD, ручка, световые эффекты
Звук
2.0
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Линейный AUX вход
Да
Развернуть
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7200
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
360x190x147 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Sven — это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Эта черная колонка весит всего 2,5 кг и предлагает мощность в 40 Вт, обеспечивая насыщенный и громкий звук благодаря технологии 2.0. Она оснащена двумя динамиками и одной полосой АС для сбалансированного аудиопотока. Благодаря встроенному аккумулятору устройство способно работать автономно до 8 часов, что позволяет наслаждаться любимой музыкой на протяжении всего дня без необходимости в частой подзарядке. Sven поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что обеспечивает удобство в использовании и свободу от проводов. Для дополнительных возможностей подключения есть линейный AUX вход и USB-порт, которые позволяют напрямую подключать внешние устройства. Изготовленный из прочного пластика корпус гарантирует долговечность и стильный внешний вид, который прекрасно впишется в любой интерьер или уличное мероприятие. Несмотря на отсутствие дисплея, управление устройством интуитивно понятно и удобно. Портативная колонка Sven станет надежным спутником в любой ситуации, обеспечивая качественное звучание и современный функционал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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