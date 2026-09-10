Портативная акустика Sven PS-210 Black
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365999
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
1
Описание товара Портативная акустика Sven PS-210 Black
Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считанные секунды. Струи воды, попадающие на портативную колонку под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор. Спокойно отправляйтесь на прогулку или на дачу, прихватив с собой PS-210. Она не боится капель дождя, случайных брызг или даже струи воды из шланга.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считанные секунды. Струи воды, попадающие на портативную колонку под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор. Спокойно отправляйтесь на прогулку или на дачу, прихватив с собой PS-210. Она не боится капель дождя, случайных брызг или даже струи воды из шланга.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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