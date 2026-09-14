Top.Mail.Ru
Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 1
Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 2
Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 3
Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 4
Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 5
Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 6
Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 7
Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 8
Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 9
Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 1
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 2
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 3
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 4
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 5
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 6
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 7
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 8
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 9
  • Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727115
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackton
Цвет
черный
Особенности
радио, караоке, эквалайзер
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Мощность сабвуфера, Вт
8
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
203
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Отношение сигнал/шум, дБ
95
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black

Портативная акустика Blackton — это мощное и удобное решение для любителей качественного звука на ходу. Корпус устройства выполнен из прочного пластика и окрашен в элегантный чёрный цвет, что обеспечивает стильный внешний вид и надёжность. Общий вес составляет 7,95 кг, что даёт стабильность и отличное звучание, несмотря на портативность устройства. Колонка оснащена двумя полосами акустической системы и мощными динамиками, что создаёт насыщенный моно звук с общей мощностью 8 Вт. Специально разработанный НЧ-динамик диаметром 203 мм и ВЧ-динамик того же диаметра обеспечивают чистоту и насыщенность басов и высоких частот. Эта модель поддерживает питание от аккумулятора ёмкостью 1800 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой в течение продолжительного времени без необходимости привязываться к розетке. Наличие USB-порта предоставляет дополнительное удобство для подключения различных устройств и воспроизведения музыки непосредственно с флэш-накопителей. Blackton — бренд, известный своим качеством и надёжностью, и эта портативная колонка является отличным примером их приверженности высоким стандартам. Независимо от того, где вы планируете использовать эту колонку — дома, на улице или во время путешествий, она станет вашим верным спутником в мире музыки.

Отзывы о товаре Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blackton
Цвет
черный
Особенности
радио, караоке, эквалайзер
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Мощность сабвуфера, Вт
8
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
203
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Отношение сигнал/шум, дБ
95
Количество полос AC
2
Развернуть
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
1
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Blackton — это мощное и удобное решение для любителей качественного звука на ходу. Корпус устройства выполнен из прочного пластика и окрашен в элегантный чёрный цвет, что обеспечивает стильный внешний вид и надёжность. Общий вес составляет 7,95 кг, что даёт стабильность и отличное звучание, несмотря на портативность устройства. Колонка оснащена двумя полосами акустической системы и мощными динамиками, что создаёт насыщенный моно звук с общей мощностью 8 Вт. Специально разработанный НЧ-динамик диаметром 203 мм и ВЧ-динамик того же диаметра обеспечивают чистоту и насыщенность басов и высоких частот. Эта модель поддерживает питание от аккумулятора ёмкостью 1800 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой в течение продолжительного времени без необходимости привязываться к розетке. Наличие USB-порта предоставляет дополнительное удобство для подключения различных устройств и воспроизведения музыки непосредственно с флэш-накопителей. Blackton — бренд, известный своим качеством и надёжностью, и эта портативная колонка является отличным примером их приверженности высоким стандартам. Независимо от того, где вы планируете использовать эту колонку — дома, на улице или во время путешествий, она станет вашим верным спутником в мире музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...